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DTM / Spa / Son dakika

Audi, Spa'da BMW'ye kıyasla "farklı bir gezegendeydi"

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Audi, Spa'da BMW'ye kıyasla "farklı bir gezegendeydi"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Ağu 2020 13:51

Marco Wittmann, Audi'nin DTM’nin Belçika'daki açılış yarışında farklı bir gezegende olduğunu söyledi ve BMW'nin şu noktada Alman üretici kadar hızlı olmadığını kabul etti.

Audi ve BMW, Nurburgring'deki sezon öncesi testinde benzer tur zamanlarına sahiplerdi. Ancak Audi, Spa'daki her iki yarışta da ilk beşi kimseye bırakmadı.

Altı fabrika BMW sürücüsünün hiçbiri tek turda ilk çizgiyi almayı başaramadı ve fark yarışta da da belirgin oldu.

İki yarışta da sadece bir puan alan Wittmann, Spa'daki Audi üstünlüğü hakkında karamsardı.

Wittmann, “Bizim için neden Audi sürücülerinden bu kadar uzak olduğumuzu anlamak muhtemelen çok zor. Geçen yıl güçlüydüler, hepimiz biliyoruz. 2020'de güçlü olacakları da açıktı, ancak aradaki fark oldukça büyüktü."

“Genel anlamda konuşursak hız olarak gerideydik. Burada 0.1 veya 0.2 saniyeden bahsetmiyoruz. Sonunda Audi ile olan fark yaklaşık 0.7 saniyeydi, ki bu oldukça zordu."

“Bir saniye çok büyük bir fark, farklı bir gezegende gibiler. Burada motor gücü çok önemli ama burada yaşadığımız zorluk tamamen motorla ilgili değil."

"Cumartesi günü tüm BMW sürücülerinde çok fazla aşınma vardı ve Pazar günü de Audi ile aynı yarış temposuna sahip değildik."

“Böyle bir pistte rekabetçi olmak için açıkça motor gücüne ihtiyaç var, ancak bence genel olarak lastiklerle daha fazla mücadele ettik ve bu gerçekten derinlemesine bakmamız gereken bir şey.” dedi.

Sheldon van der Linde, Spa'daki sıralama turlarının her ikisinde de en iyi BMW sürücüsüydü.

Van der Linde “Genel olarak daha iyi bir hıza sahipler. Açıkçası lastiklerimizi korumakta onlardan daha fazla zorlanıyoruz."

“Hızlılar ve lastikleri daha iyi yönetebiliyorlar. Bu da yarışta onlara yardımcı oluyor. Yavaş olduğumuz için daha fazla aşınma yaşıyoruz çünkü ayak uydurmak için çok fazla çaba harcıyoruz. Eğer hız avantajınız varsa lastiklere bakmak daha kolay oluyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Spa
Pilotlar Marco Wittmann , Sheldon Linde
Editör Rachit Thukral

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