Assen DTM: Van der Linde sürpriz şekilde kazandı

Yoğun yağış sebebiyle 10 dakika ertelenen start, güvenlik aracı arkasında verildi. Ancak iki tur sonra güvenlik aracı içeri girdi ve araçlar start düzlüğüne sıralanıp normal bir start verildi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rene Rast, Loic Duval ve Robin Frijns’a geçilerek üçüncülüğe geriledi. Şampiyona lideri Nico Müller ise Ferdinand Habsburg’a geçilerek beşinciliğe geriledi.

11. turun başına kadar liderliği elinde bulunduran Duval, start düzlüğünde Frijns’a geçildi ve liderlik el değiştirdi.

Aynı anda Müller de Habsburg’u geçerek 4. sıraya yerleşti.

Sonraki turlarda Duval iyice zaman kaybederek Rast, Müller ve Timo Glock’a da geçildi.

Yarışın 18. turunda ise Müller ve Glock, Rast’ı geçerek 2. ve 3. sıralara yükseldiler. Hemen sonrasında ise Glock, Müller’i geçerek ikinciliğe yükseldi.

Pistin kurumaya başlamasıyla beraber pitlerde bazı sürücüler kuru zemin lastiğine geçtiler, ancak bu kumar tutmadı ve yağmur lastiğine dönmek zorunda kaldılar.

Pitler tamamlandıktan hemen sonra ise 24. turda bariyerlere çarpan Fabio Scherer yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı devreye girdi. Bariyerlerin de hasar görmesiyle beraber yarış, kırmızı bayrakla durduruldu.

Uzun süren bekleyişin ardından start yeniden verildiğinde, erken pit yapan Sheldon van der Linde ilk sıradaydı.

Son bölümde de liderliği korumayı başaran Güney Afrikalı sürücü, DTM’deki ilk galibiyetini almayı başardı.

Yarışı uzun süre lider götüren Frijns ikinci olurken, podyumu Müller tamamladı.

Timo Glock iyi bir yarış çıkarıp dördüncü olurken, Duval beşinci ve hayal kırıklığı yaşayan Rast altıncı oldu

Marco Wittmann, Lucas Auer, Philipp Eng ve Ferdinand von Habsburg ilk onu tamamladı.

Robert Kubica, 10. sıradan başladığı yarışta 12. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu: