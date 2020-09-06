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DTM / Assen / Yarış raporu

Assen DTM: Van der Linde sürpriz şekilde kazandı

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Assen DTM: Van der Linde sürpriz şekilde kazandı
Ekleyen:
, Editör

DTM’in Assen ayağında gerçekleştirilen ikinci yarışı kazanan isim, BMW’den Sheldon van der Linde oldu.

Yoğun yağış sebebiyle 10 dakika ertelenen start, güvenlik aracı arkasında verildi. Ancak iki tur sonra güvenlik aracı içeri girdi ve araçlar start düzlüğüne sıralanıp normal bir start verildi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rene Rast, Loic Duval ve Robin Frijns’a geçilerek üçüncülüğe geriledi. Şampiyona lideri Nico Müller ise Ferdinand Habsburg’a geçilerek beşinciliğe geriledi.

11. turun başına kadar liderliği elinde bulunduran Duval, start düzlüğünde Frijns’a geçildi ve liderlik el değiştirdi.

Aynı anda Müller de Habsburg’u geçerek 4. sıraya yerleşti.

Sonraki turlarda Duval iyice zaman kaybederek Rast, Müller ve Timo Glock’a da geçildi.

Yarışın 18. turunda ise Müller ve Glock, Rast’ı geçerek 2. ve 3. sıralara yükseldiler. Hemen sonrasında ise Glock, Müller’i geçerek ikinciliğe yükseldi.

Pistin kurumaya başlamasıyla beraber pitlerde bazı sürücüler kuru zemin lastiğine geçtiler, ancak bu kumar tutmadı ve yağmur lastiğine dönmek zorunda kaldılar.

Pitler tamamlandıktan hemen sonra ise 24. turda bariyerlere çarpan Fabio Scherer yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı devreye girdi. Bariyerlerin de hasar görmesiyle beraber yarış, kırmızı bayrakla durduruldu.

Uzun süren bekleyişin ardından start yeniden verildiğinde, erken pit yapan Sheldon van der Linde ilk sıradaydı.

Son bölümde de liderliği korumayı başaran Güney Afrikalı sürücü, DTM’deki ilk galibiyetini almayı başardı.

Yarışı uzun süre lider götüren Frijns ikinci olurken, podyumu Müller tamamladı.

Timo Glock iyi bir yarış çıkarıp dördüncü olurken, Duval beşinci ve hayal kırıklığı yaşayan Rast altıncı oldu

Marco Wittmann, Lucas Auer, Philipp Eng ve Ferdinand von Habsburg ilk onu tamamladı.

Robert Kubica, 10. sıradan başladığı yarışta 12. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark
1 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 23 41'31.821  
2 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 23 41'39.029 7.208
3 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 23 41'42.765 10.944
4 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 23 41'46.711 14.890
5 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 23 41'48.976 17.155
6 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 23 41'59.242 27.421
7 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 23 42'01.296 29.475
8 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 23 42'04.777 32.956
9 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 23 42'12.988 41.167
10 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 23 42'16.027 44.206
11 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 23 42'19.260 47.439
12 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 23 42'46.355 1'14.534
13 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 23 42'47.221 1'15.400
14 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 23 43'14.879 1'43.058
15 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 23 43'58.102 2'26.281
16 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 21 39'32.944 2 Laps
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DTM Assen: İkinci yarış öncesinde pole pozisyonu Rast'ın!

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DTM Assen: İkinci yarış öncesinde pole pozisyonu Rast'ın!
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Assen
Alt-etkinlik Yarış 2
Editör Cem Özel

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