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DTM / Assen Sıralama turları raporu

Assen DTM: Auer, 2018'den sonra ilk pole pozisyonunu kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes sürücüsü Lucas Auer, Assen'de gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Assen DTM: Auer, 2018'den sonra ilk pole pozisyonunu kazandı

Assen'de gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde 20 dakikalık sıralama turları bugün öğle saatlerinde yapıldı. Soğuk ve zorlu şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarında, ilk beş dakikanın ardından dereceler hızla iyileşti ve 1:34'ün altında turlar gelmeye başladı.

İlk on dakikanın ardından Mercedes sürücüsü Arjun Maini lider, Marco Wittmann ikinci ve Maximilian Buhk üçüncüydü.

Son bölümde dereceler daha da gelişti ve Sheldon var der linde 1:33.106 ilk sırayı aldı. 1:33'ün altına inen ilk isim 1:32.976 yapan Esteban Muth oldu.

Bitime yaklaşık 2.5 dakika kala ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Liam Lawson 1:32.501 gibi çok iyi bir tur çıkararak ilk sıraya oturdu. Bu turdan saniyeler sonra Sophia Floersch spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü.

Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Seans tekrar başladığında, sürücülerin önünde yaklaşık iki dakikalık bir zaman dilimi vardı.

Dereceler, son iki dakikalık süreçte de gelişti ve Auer son turunda 1:32.414'le liderliği eline geçirdi.

Kalan bölümde Auer'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Avusturyalı sürücü, 2018'den sonra DTM'deki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Marco Wittmann son turuyla beraber BMW'sini ikinci sıraya çıkardı ve 0.073 saniye geride ikinci olarak, yarışa ilk çizgiden başlama hakkı elde etti.

Cumartesi günkü yarışın ardından şampiyona liderliğine yükselen Lawson, son anlarda derecesini geliştirememesiyle beraber 0.087 saniye geride üçüncü oldu.

Lawson'ın takım arkadaşı Alex Albon son turunda 1:32.536 yaptı ve yarışa takım arkadaşının arkasında dördüncü sıradan başlayacak.

Kelvin van der Linde, en iyi Audi sürücüsü olarak yarışa beşinci sıradan başlama hakkı elde ederken, ilk yarışta podyuma çıkan Mirko Bortolotti altıncı, Maximilian Götz yedinci ve Maini sekizinci oldu.

İlk onu Daniel Juncadella ve Vincent Abril tamamladı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Araç Zaman Fark
1 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.414  
2 11 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 1'32.487 0.073
3 30 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'32.501 0.087
4 23 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'32.536 0.122
5 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 1'32.547 0.133
6 63 Italy Mirko Bortolotti Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'32.575 0.161
7 4 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.621 0.207
8 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.634 0.220
9 8 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.660 0.246
10 5 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.798 0.384
11 57 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.806 0.392
12 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 1'32.821 0.407
13 15 Austria Christian Klien McLaren 720S GT3 1'32.886 0.472
14 31 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 1'32.896 0.482
15 10 Belgium Esteban Muth BMW M6 GT3 1'32.976 0.562
16 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 1'33.212 0.798
17 16 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'33.480 1.066
18 9 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 1'33.499 1.085
19 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 1'33.638 1.224
20 26 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'33.893 1.479
21 99 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 1'35.218 2.804
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