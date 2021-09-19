Assen DTM: Auer, 2018'den sonra ilk pole pozisyonunu kazandı

Assen'de gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde 20 dakikalık sıralama turları bugün öğle saatlerinde yapıldı. Soğuk ve zorlu şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarında, ilk beş dakikanın ardından dereceler hızla iyileşti ve 1:34'ün altında turlar gelmeye başladı.

İlk on dakikanın ardından Mercedes sürücüsü Arjun Maini lider, Marco Wittmann ikinci ve Maximilian Buhk üçüncüydü.

Son bölümde dereceler daha da gelişti ve Sheldon var der linde 1:33.106 ilk sırayı aldı. 1:33'ün altına inen ilk isim 1:32.976 yapan Esteban Muth oldu.

Bitime yaklaşık 2.5 dakika kala ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Liam Lawson 1:32.501 gibi çok iyi bir tur çıkararak ilk sıraya oturdu. Bu turdan saniyeler sonra Sophia Floersch spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü.

Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Seans tekrar başladığında, sürücülerin önünde yaklaşık iki dakikalık bir zaman dilimi vardı.

Dereceler, son iki dakikalık süreçte de gelişti ve Auer son turunda 1:32.414'le liderliği eline geçirdi.

Kalan bölümde Auer'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Avusturyalı sürücü, 2018'den sonra DTM'deki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Marco Wittmann son turuyla beraber BMW'sini ikinci sıraya çıkardı ve 0.073 saniye geride ikinci olarak, yarışa ilk çizgiden başlama hakkı elde etti.

Cumartesi günkü yarışın ardından şampiyona liderliğine yükselen Lawson, son anlarda derecesini geliştirememesiyle beraber 0.087 saniye geride üçüncü oldu.

Lawson'ın takım arkadaşı Alex Albon son turunda 1:32.536 yaptı ve yarışa takım arkadaşının arkasında dördüncü sıradan başlayacak.

Kelvin van der Linde, en iyi Audi sürücüsü olarak yarışa beşinci sıradan başlama hakkı elde ederken, ilk yarışta podyuma çıkan Mirko Bortolotti altıncı, Maximilian Götz yedinci ve Maini sekizinci oldu.

İlk onu Daniel Juncadella ve Vincent Abril tamamladı.

Sıralama turları sonucu: