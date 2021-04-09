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DTM / Son dakika

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Alex Albon, Red Bull için yedek ve test sürücülüğü görevlerinin, Formula 1’e yapmak istediği dönüşte DTM’den daha büyük rol oynayacağını düşünüyor.

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''

Albon, 2020 sezonunda sürekli olarak takım arkadaşı Max Verstappen’e yetişmekte zorlandığı için Red Bull koltuğundan alındı ve Taylandlı sürücü yerine Sergio Perez getirildi.

Ancak, Red Bull, daha önce benzer bir durumda olan Daniil Kvyat ve Pierre Gasly'nin aksine Albon’a AlphaTauri'de yarışma şansı vermedi. Bunun yerine, Taylandlı sürücü DTM’nin bazı yarışlarında, Ferrari 488 GT3 kullanacak ve 2021 Formula 1 sezonunda hem Red Bull’un hem de AlphaTauri’nin yedek ve test sürücülüğünü yapacak.

25 yaşındaki sürücü, bu hafta Hockenheim’da gerçekleştirilecek resmî sezon öncesi testlerinden önce, Spa-Francorchamps pistinde ilk kez GT3 aracını denedi.

Ancak Albon, şu anda asıl amacının DTM yarışlarıyla birlikte formunu korumak olduğunu söyledi ve bu seriyi Grand Prix’lere dönüş şansı olarak görmediğini ekledi.

Motorsport tarafından DTM tecrübelerini F1’e dönmek için nasıl kullanabileceği sorulduğunda Albon şunları söyledi: ‘’Dürüst olmak gerekirse, çok kullanamam. Bu işimi en iyi şekilde yapmamla alakalı bir durum.’’

‘’Formula 1’de birçok şey, diğer sürücülerin nasıl performans gösterdiğine bağlı.’’

"Kendi açımdan işimi yapacağım. Tabii ki aynı zamanda yedek sürücü olarak simülasyon ve test görevlerim de var ve bu Formula 1’e dönmek için çok daha büyük bir rol oynayacak.’’

Albon, Timo Glock (Rowe Racing BMW) ve Christian Klien dışında, 2021’in DTM giridindeki üç eski Formula 1 sürücüsünden biri olacak.

Albon’a spor otomobil yarışlarını uzun süreli bir seçenek olarak görüp görmediği sorulduğunda ise şu cevabı verdi: ‘’Çok değil. Şu an için iyi. Beni formda ve yarışta tutuyor.’’

‘’Ancak ben hâlâ F1’de olmak istiyorum. Eğer F1 olmazsa, göreceğiz. Bu benim kesinlikle hayır diyeceğim bir şey değil.’’

Albon aynı zamanda GT3 aracının frenleme noktalarını tekrar ayarlaması gerektiğini ve F1 tecrübesi dolayısıyla Ferrari’ye ‘’çok yüklendiğini’’ söyledi.

‘’GT yarışları genelde daha farklı. Eau Rouge kesinlikle umduğum kadar tam gaz geçilemiyor. Ancak bu bir öğrenme süreci.’’

‘’Bundan keyif alıyorum, bu başka bir meydan okuma ve tamamen başka bir sürüş tarzı. İlk başlarda çok yükleniyordum çünkü bir tür kas hafızası var ve bu sürece tamamen baştan başlamak gibi.’’

‘’Ancak günün sonunda bu bir araç, dönen tekerlekleri var, pedalları var ve buna hızlıca alışabilirsiniz. Normal hissettiriyor. Tabii ki nasıl süreceğimi öğrenmek için hâlâ zamanım var. Ancak bundan keyif alıyorum.’’

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
1/8

Fotoğraf: DTM

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
2/8

Fotoğraf: DTM

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
3/8

Fotoğraf: DTM

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
4/8

Fotoğraf: DTM

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
5/8

Fotoğraf: DTM

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
6/8

Fotoğraf: DTM

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
7/8

Fotoğraf: DTM

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Alex Albon, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
8/8

Fotoğraf: DTM

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM , Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing
Editör Rachit Thukral

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