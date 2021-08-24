Albon, DTM'de aldığı ilk zaferden önce gölgeye düşmediğini düşünüyor

Lawson, Monza'da spor arabaları yarışlarına ilk katıldığı hafta sonu kazanmasının ardından Zolder'de podyumda bitirmesi ve şampiyona lideri Kelvin van der Linde'nin arkasında ikinci olmasıyla gündeme gelmişti.

Albon ise takım arkadaşına kıyasla daha sakin bir DTM sezon başlangıcı geçirmişti ve sezonun ilk podyumunu yılın beşinci yarışında almıştı.

Taylandlı sürücü daha önce sıralamalarda temiz bir tur çıkarmakta zorlandığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ancak Albon bu durumu geçtiğimiz haftanın Pazar günü Nürburgring'de bunu telafi edebildi ve ikinci sıralama turlarında yağmurlu koşullarda AF Corse Ferrari'siyle pole pozisyonunu kazanabildi.

Pole pozisyonunu, kuru zeminde gerçekleştirilen yarışta güçlü bir sürüşle takip etti ve iki güvenlik aracından da sağlam çıkarak etkileyici galibiyet aldı.

2018 yılında Formula 2'den sonra herhangi bir kategoride ilk kez galibiyet alan Albon, sezonun ilk yarısında Lawson'ın gölgesinde kaldığını reddetti.

25 yaşındaki sürücü Nurburgring'deki hafta sonundan önce şampiyonayı beşinci sırada götürüyordu fakat takım arkadaşının kötü bir hafta sonu geçirmesiyle, sürücüler şampiyonluğunda Yeni Zelandalı sürücünün önüne geçti.

Sezonun ilk üç ayağında Lawson tarafından gölgeye düşürüldükten sonra galibiyet almanın onun için ne anlama geldiği sorulan Albon şu ifadeleri kullandı: ''Gölgeye düşürüldüğümü düşünmüyorum. Araca alışmanın biraz zaman alması normal. Formula 1 aracından GT3 aracına gelmek bir adım oldu.''

''Eğer buna bakarsak, güçlü olduğum birkaç yarış oldu. Sadece sıralamalarda biraz zorlanıyorum.''

''Zolder'deki hafta sonu olumlu geçti ve gelişme gösteriyoruz.''

''Cumartesi gününe kadar şampiyonada nerede olduğumu bilmiyordum ancak şu anda [birinci yarışa kadar] beşinci sıradaydık, yani arkalarda kalmadık.''

''Rekabetçiyiz ve bence DTM'deki ilk yılıma göre kötü gitmiyor.''

Alex Albon, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Alexander Trienitz

Albon'un yarışının galibiyetle sonuçlanmasını sağlayan şeylerden biri de ikinci kez tekrar startta kendini dokuzuncu sırada bulmasının ardından, griddeki araçları kolaylıkla geçerek trafiği atlatması oldu.

''Bu zorluydu. Yarışın startında ve güvenlik aracıyla birlikte alınan tekrar startta kontrol sizde oluyor, yani o kadar zor değil. Düzgün şekilde kalkış yaptığınız sürece, birinci viraja girerken önde olabilirsiniz.''

''Ancak ikinci tekrar startta dokuzuncu sırada başladık ve Dani orada 10. sıradaydı. Çok agresif olmamak gerekecek bir pozisyondaydık çünkü öndesiniz ancak aynı zamanda önünüzde geçmeniz gereken bir trafik de var yoksa başkaları geçecek.''

''Bu iki kişinin de agresif ve dikkatli olması gereken bir durumdu. Şansımıza, sanırım ikinci tekrar starttan sonra direkt olarak dördüncü sıraya geçtik ve yarışı yönetebildik. Sonrasında arkamdaki araçlara çok endişe etmem gerekmedi ve tek tek diğerlerini de geçebildim.''

Albon, birinci yarışta bu sezon ilk kez yarış dışı kalmasının ardından üzgün olsa da, AF Corse takımının gece boyunca çok çalışarak Ferrari'sini galibiyet kazanan bir araç yaptıklarından da bahsetti.

''Özellikle yarış hızı anlamında geride olduğumuz bir Cumartesi gününden sonra Pazar gününün de kötü geçeceğini düşünüyorduk ancak çocuklar bir gecede çok iş yaptı.''

''Lastikler arasında geçiş yapmakta biraz zorlanıyorduk ve yağmur yağarken pole pozisyonu aldık ancak sonrasında 'tamam, şimdi ne yapacağız?' diye düşündük çünkü yarış kuru zeminde olacaktı.''

''Neyse ki ayarlarımızı tuttuk ve bu işe yaradı. Takım için de benim için de harika bir gün oldu.''

''Bu yıla biraz geride başladık ve her yarışta biraz daha gelişim gösterdik.''

''Zolder bizim için iyi bir hafta sonuydu ve buraya gelmek bizim için iyi bir adım oldu. Umarım bu momentumu koruyabiliriz.''