Albon, 2021'de Red Bull'un desteğiyle beraber DTM'de yarışacak

Red Bull, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Alex Albon'un artık Red Bull Racing'le Formula 1'de yarışmayacağını ve yerini Sergio Perez'in alacağını duyurmuştu.

Albon yeni sezonda takımın test ve yedek pilotu olacak.

Red Bull daha önce görevi gereği Albon'un takımla çoğu F1 yarışına geleceğini ve ihtiyaç duyulması halinde diğer takımlar tarafından kullanılabileceğini söylemişti. Ancak bugün yapılan açıklamaya göre Albon, F1'deki test ve simülatör görevlerinin izin verdiği yarışlarda DTM'de mücadele edecek.

Albon'la birlikte koltuğu paylaşacak ikinci ismin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Geçen yıl Formula 3'ü beşinci sırada bitiren Red Bull'un genç sürücüsü Liam Lawson da DTM'de yarışacak. Albon'dan farklı olarak Lawson'un tam sezon yarışması planlanıyor.

Lawson'un Bahreyn'de katıldığı testin ardından F2 ile DTM programlarını birleştirip birleştirmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, "Birinci sınıf bir gride ve GT3 spor araçlarına sahip olan DTM, hem Alex Albon gibi başarılı pilotlar hem de genç pilotumuz Liam Lawson gibi genç isimler için ilginç bir platform ve gerçek bir mücadele." dedi.

Albon ve Lawson, 2021 DTM sezonu için açıklanan ilk iki pilot oldu. Ancak Red Bull tarafından desteklenseler de hangi takıma gidecekleri belli değil.

Red Bull daha önce de DTM'de yer almış ve ünlü yarış pilotu Mattias Ekstrom'un Audi'sine sponsor olmuştu.

Şimdiye kadar beş farklı takım - GruppeM (Mercedes), 2 Seas Motorsport (McLaren) Jenson Team Rocket RJN (McLaren), Team Rosberg ve Team Abt (her ikisi de Audi) - yeni sezonda DTM'de yarışacaklarını açıklamıştı.