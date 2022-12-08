ADAC, 2023 DTM takvimini açıkladı

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DTM artık ADAC tarafından yönetilecek. GT Masters ve Prototype Cup Almanya, DTM Endurance başlığı altında gerçekleştirilecek.

DTM, 2023'te mevcut tek sürücülü sprint yarışı formatını koruyacak ve şu anda GT Masters olarak bilinen şampiyonaların yanı sıra GT3'teki kurallardan daha farklı bir yol izleyecek.

Ayrıca platin dereceli sürücüler, en üst düzey profesyoneller için bir şampiyona olarak tanıtılmaya devam edecek olan DTM'den tamamen ayrılmasını sağlamak için GT Masters'a kabul edilmeyecek.

DTM'de de bazı önemli değişiklikler olacak: Artık AVL yerine performans dengesini SRO yönetecek ve Pirelli, resmi lastik tedarikçisi olarak Michelin'den görevi devralacak.

ADAC, değişikliğin arkasındaki temel nedenler olarak SRO'nun GT Masters'ta BoP ile elde ettiği başarının yanı sıra AVL'nin 2022'de her aracın performansını sürekli olarak geliştirmesini gösterdi.

Start action Photo by: Alexander Trienitz

ADAC ayrıca 2023 için, seriyi Avrupa'da daha fazla ülkeye genişletmek yerine Almanca konuşulan ülkelere odaklandı.

Sekiz yarıştan altısı Almanya'da ve bir diğeri Almanca konuşulan Avusturya'da yapılacak. Hollanda da bu durumda tek uluslararası yarış olmuş olacak.

DTM Endurance'in takvimi henüz açıklanmamış olsa da, şu anda GT Masters'ın altı ila yedi yarış ile DTM'e destek olması planlanıyor.

DTM sezonu, 26-28 Mayıs'ta Oschersleben'de başlayacak ve seri, 2021'den bu yana Hollanda'daki ilk yarışı için 23-25 Haziran'da Zandvoort'a gidecek.

Efsanevi Norisring yarışı, Formula 1'in Belçika Grand Prix'sinin tarihi sebebiyle 7-9 Temmuz'da normalden bir hafta sonra gerçekleşecek.

Bir aylık yaz tatilinin ardından 4-6 Ağustos tarihlerinde Nurburgring yarışı yapılacak ve Lausitzring aynı ay içinde, sadece iki hafta sonra beşinci tura ev sahipliği yapacak.

Sachsenring ve Red Bull Ring yarışları, şampiyona 20-22 Ekim tarihlerinde serinin geleneksel sezon finali mekanı olan Hockenheimring'de sona ermeden önce eylül ayında yapılacak.

Takvim, GT World Challenge Europe, Nurburgring 24 Saat ve Formula E gibi büyük dayanıklılık yarışları ile çakışmayacak şekilde tasarlandı.

Bu, DTM'nin en büyük yıldızı Rene Rast'ın BMW ile 2023'te dördüncü şampiyonluk için seriye dönmesini teorik olarak mümkün kılmalı. Alman sürücü McLaren ile FE'de tam bir sezon için sözleşme imzaladı, ancak GT ve dayanıklılık yarışlarında BMW ile birlikte kesin bir karar açıklamadılar.

2023 DTM Takvimi

26-28 Mayıs, Oschersleben

23-25 Haziran, Zandvoort

7-9 Temmuz, Norisring

4-6 Ağustos, Nurburgring

18-20 Ağustos, Lausitzring

8-10 Eylül, Sachsenring

22-24 Eylül, Red Bull Ring

20-22 Ekim, Hockenheimring