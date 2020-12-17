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DTM / Son dakika

Abt takımı, GT3 kurallarıyla beraber DTM'de kalacak

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Abt takımı, GT3 kurallarıyla beraber DTM'de kalacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Abt Sportsline, 2021'de GT3 düzenlemelerine geçişinin ardından DTM'de kalacağını açıklayan ilk mevcut DTM takımı oldu.

Abt, 2000'den bu yana DTM'nin bir parçası oldu ve 2004'te Audi'nin fabrika takımı haline geldi. Tarafların işbirliği 10 yıl sonra Formula E'de de devam etti.

Abt da dahil olmak üzere pek çok mevcut DTM ekibi, serinin sonraki dönemine ilgi gösteriyor ancak şimdiye kadar hiçbiri yeni kuralları kabul etmedi. Perşembe günü Abt'ın 2021 sezonunda iki Audi R8 LMS GT3 ile yarışacağı doğrulandı.

Bu yıl iki fabrika RS5 DTM'in direksiyonuna Nico Muller ve Robin Frijns geçmişti. İkili sonunda Abt'a şampiyonluğu getirdiler. Fakat şimdilik gelecek yılki pilotların kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Hem Muller hem de Frijns, sırasıyla Dragon/Penske ve Envision Virgin ile Formula E'de kalmak için anlaşmalar yaptılar. Ancak iki seriyi kapsayan bir başka anlaşma daha yapılabilir.

Hans-Jurgen Abt, "DTM, 20 yıldır ABT Sportsline'ın bir parçası ve bunun devam etmesini istiyoruz."

"Hafta sonları sadece taraftarlarımız değil, Kempten'deki çalışanlarımızın 200'ü de heyecanımızı, kutlamalarımızı ve zorluklarımızı paylaştı. En büyük zaferlerimizi burada kazandık ve bir takım olarak burada büyüdük. Bağlılığımızla, bir mesaj göndermek ve bu büyüleyici yarış serisinin bir sonraki bölümünü yazarken Gerhard Berger'e katılmak istiyoruz." dedi.

Mercedes'in müşteri ekibi GruppeM ve British GT takımı 2 Seas Motorsport, şimdiye kadar seriye katılacaklarını açıklayan diğer takımlar oldular ve her ikisi de DTM'de ilk kez mücadele edecekler.

2 Seas Motorsport, DTM'de iki McLaren 720S GT3'le yarışacak ve bu da seri için bir ilk olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Takımlar ABT Motorsport
Editör Rachit Thukral

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