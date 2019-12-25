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DTM / Son dakika

Aberdein, Norisring yarışında Audi ile piste çıkabilir

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Aberdein, Norisring yarışında Audi ile piste çıkabilir
Ekleyen:
25 Ara 2019 06:50

Motorsport.com, 2020 için koltuksuz kalan Jonathan Aberdein'ın Norisring DTM yarışında Robin Frijns'in Audi'deki koltuğunu alabileceğini öğrendi.

Aberdein, DTM'deki ilk yılında Audi'nin müşteri takımı olan WRT ile yarıştı ve sezon boyunca üç kez ilk beşe girip, onuncu olduğu gibi, takım arkadaşı Pietro Fittipaldi'ye kıyasla üç kat daha fazla puan aldı.

Buna rağmen WRT, yeni sezon için Formula 3 pilotu Fabio Scherer ile eski IndyCar pilotu Ed Jones'la anlaşınca Güney Afrikalı pilot koltuksuz kaldı.

Audi motor sporları şefi Dieter Gass, 2019 sezonu boyunca sık sık sık Aberdein'ı övdü ve onu fabrika takımı için potansiyel adaylar arasında gösterdi.

2020'de Audi için tam zamanlı şekilde mücadele etmesi imkansız gibi görünüyor çünkü mevcut altı pilotu -Frijns, Rene Rast, Loic Duval, Mike Rockenfeller, Nico Muller ve Jamie Green- ile devam edecekler.

Frijns, New York Formula E yarışıyla çakışması ve Virgin Racing ile yapılan sözleşmenin öncelikli olmasından ötürü Temmuz ayındaki Norisring hafta sonunda yer alamayacak.

Aberdein böylelikle, 2021'de tam zamanlı olarak Audi'ye geçmeden önce 2020'de tek yarışlığına Hollandalı sürücünün yerine geçmek için ana aday konumunda yer alıyor.

WRT'nin diğer pilotu Fittipaldi, 2020'de DTM'den ayrılacağını ve B-Max/Motopark'la Super Formula'ya döneceğini zaten doğrulamıştı.

Dragon FE pilotu Muller, Norisring/New York yarışlarının çakışmasından muzdarip olan bir başka Audi pilotu olacak. Fakat İsviçreli pilotun anlaşması gereği DTM'e öncelik vermesi gerekiyor.

Top 3 after Qualifying, Pole sitter René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Jonathan Aberdein, Audi Sport Team WRT, Mike Rockenfeller, Audi Sport Team Phoenix

Top 3 after Qualifying, Pole sitter René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Jonathan Aberdein, Audi Sport Team WRT, Mike Rockenfeller, Audi Sport Team Phoenix

Photo by: Alexander Trienitz

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Seri DTM
Pilotlar Jonathan Aberdein
Editör Sven Haidinger

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