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DTM / Son dakika

Aberdein, BMW ile anlaşmaya yakın

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Aberdein, BMW ile anlaşmaya yakın
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Rachit Thukral
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Oca 2020 12:59

Motorsport.com, Audi ile ortaklığını sona erdiren Jonathan Aberdein'ın 2020 DTM sezonu için BMW ile anlaşmaya yakın olduğunu öğrendi.

Aberdein, 2019 yılında Audi müşteri takımı WRT ile ilk kez DTM'de mücadele etti ve sezonu 10. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Pietro Fittipaldi'nin 22 puanına karşılık, 67 puan toplamayı başardı. Assen ve Nurburgring'deki dördüncülükleri en iyi sonucu oldu.

Aberdein normalde Audi'nin hem DTM hem de Formula E programlarının yedek pilotu olarak kalacaktı ve Formula E ile çakışmasından ötürü Norisring  DTM yarışında Robin Frijns'in yerine piste çıkan isim olacaktı.

Ancak kaynaklara göre Aberdein, DTM takımlarından BMW 'ye geçecek ve IMSA'ya geçiş yapan Bruno Spengler'in koltuğuna oturacak.

WRT'nin önümüzdeki sezon Ed Jones ile Fabio Schrer'i seçmesinin ardından koltuksuz kalan Güney Afrikalı pilot, DTM'de tam sezon yarışma fırsatını geri çevirmek istemiyor.

Audi fabrika takımında gerçekçi bir fırsata sahip değildi çünkü Alman marka, 2019 kadrosuyla en az bir yıl daha devam etme kararı aldı.

Aberdein'in BMW ile anlaşmadan önce Audi ile görüşme yapması bekleniyor. İki tarafın Aralık ayında sözleşme yapmasına rağmen, sözleşmenin erken feshinden ötürü Audi'nin herhangi bir yaptırımda bulunması beklenmiyor.

Aberdein böylelikle Audi için yarışan ve daha sonra BMW'ye geçiş yapan ikinci sürücü olacak. Daha önce Sheldon van der Linde, Blancpain GT Dayanıklılık Serisi de dahil olmak üzere birkaç farklı seride Audi ile yarışmış ve 2019'da BMW'ye katılmıştı.

Bu anlaşmayla Audi'nin DTM kadrosuna 30 yaşını aşmamış sadece iki pilot -Robin Frijns ve Nico Müller- kalacak. Diğer tarafta BMW'de 30 yaşını aşan sadece Marco Wittmann ile Timo Glock var.

20 yaşındaki sürücünün gelişiyle BMW fabrika takımının kadrosu da tamamlanacak. Gelecek sezon DTM'de yarışmak isteyen Robert Kubica da kendisine herhangi bir fabrika takımında koltuk bulamamış olacak.

Fakat Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere Kubica, PKN Orlen'in sponsorluğunda bir BMW müşteri takımıyla mücadele edebilir.

Jonathan Aberdein, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM

Jonathan Aberdein, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM

Photo by: Alexander Trienitz

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Seri DTM
Pilotlar Jonathan Aberdein
Editör Sven Haidinger

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