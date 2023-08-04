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2024 DTM takvimi açıklandı, pistlerde değişiklik yok

ADAC, sekiz pistte toplam 16 yarışı içinde barındıran 2024 takvimini resmen açıkladı.

Rachit Thukral
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2024 takvimi, bu sezonki gibi Almanya'daki altı pistin yanı sıra Avusturya ve Hollanda'dan birer pisti içinde barındırmakla, dolayısıyla herhangi bir değişiklik yok. 

Ancak seri geçen Aralık ayında el değiştirerek ADAC'a satılmıştı, yeni sahipler doğal olarak birtakım tarih değişikliklerine gitti. 

Bu yıl Mayıs ayı gibi geç bir tarihte başlayan seri, gelecek sezon Nisan ayında start alacak, ilk yarış ise bir kez daha Oschersleben.

Sezonun başlarına alınan Lausitzring 24-25 Mayıs tarihlerinde ikinci yarışa ev sahipliği yapacak, ardından 7-9 Haziran'da Zandvoort'a gideceğiz.

Norisring bir kez daha Temmuz ayındaki klasik yerini korurken, Nürburgring 16-18 Ağustos tarihlerine çekildi.

Sachsenring ve Red Bull Ring'deki mücadeleler yine Eylül ayında gerçekleşecek, sezon finalineyse her zamanki gibi Hockenheim ev sahipliği yapacak.

Normalde bir sonraki sezonun takvimi daha geç bir dönemde açıklanırdı, ancak ADAC "programların daha kesin bir şekilde planlanmasına olanak sağlamak" amacıyla bu uygulamadan vazgeçti.

Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

Photo by: Andreas Beil

ADAC Motor Sporları Direktörü Thomas Voss, "Takımların zamanında ve kesin olarak planlama yapabilmeleri önemlidir. Dolayısıyla takvimi bu kadar erkenden açıklayarak, herkese bunu yapma imkânı tanıdık."

"ADAC çatısı altındaki DTM konsepti bu yıl şu ana kadar taraftarlar tarafından iyi karşılandı. Bu başarıyı 2024'te de sürdüreceğiz."

"Şu anda 2024 takvimine Almanya dışında başka bir Avrupa yarışı ekleme seçeneğini de araştırıyoruz." dedi

Voss geçen ay Autosport'a yaptığı açıklamada, ITR'nin sahipliğinde önceki yıllarda görülen daha uluslararası bir DTM takvimine geri dönmenin ADAC için "ilk odak noktası olmadığını" söyledi.

2024 DTM takvimi

26-28 Nisan – Motorsport Arena Oschersleben
24-26 Mayıs – Lausitzring
07-09 Haziran – Circuit Zandvoort
05-07 Temmuz – Norisring
16-18 Ağustos – Nurburgring
06-08 Eylül – Sachsenring
27-29 Eylül – Red Bull Ring
18-20 Ekim – Hockenheim

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