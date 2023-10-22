2023 DTM Hockenheimring: Preining çifte zaferle şampiyon oldu, Ayhancan sezonu puanla noktaladı
DTM’de sezonun son ayağı Hockenheimring’te yapıldı. Thomas Preining hafta sonunu rakipsiz bir şekilde noktalayarak şampiyonluğa ulaştı.
Hockenheim - 1. yarış:
Şampiyona lideri Thomas Preining cumartesi günkü ilk yarışa pole pozisyonundan başlarken, yanında Christian Engelhart vardı. Şampiyonayı ikinci sırada götüren Mirko Bortolotti iyi bir sıralama performansı ortaya koyamayarak 8.sırada kaldı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise gridde 11. sırada yer aldı.
Startın ardından ilk viraja gelirken Dennis Olsen, Engelhart’ı geçerek 2. sıraya yerleşti. Gridin kalanı için temiz bir yarış başlangıcı olurken, Ayhancan gerilemeye başladı ve aracındaki problem nedeniyle yarıştan çekildi.
İlerleyen turlarda Preining, Olsen, Engelhart üçlüsü arkasındaki Aitkin, Feller, K. van der Linde ve Bortolotti’den oluşan grupla farkı açtı. Feller Aitkin’ı geçebilmek için ataklar yapsa da başarılı olamadı.
Pit aralığı açılır açılmaz takımdan lastikler konusunda uyarı alan Aitken pite gelirken, Feller de Aitkin’i takip etti. Bu ikiliden bir tur sonra K. van der Linde ve Bortolotti ikilisi de pite geldi. İyi bir pit yapan Bortolotti pitte K. van der Linde’yi geçerken pit çıkışında Aitken-Feller grubunun da önünde yer aldı. Daha sonra yarış lideri Preining’de pite geldi ve lider olarak tekrar piste döndü.
Yarışın ikinci bölümünde Feller, Bortolotti, K. van der Linde ve Aitken grubu yarışın sonuna kadar çekişmeye devam etti.
Pitler sonrası podyum da şekillenmiş oldu. Preining, Olsen ve Engelhart rakipleriyle farkı daha da açarak yarışı ilk üç sırada tamamladılar.
Yarışı iki podyumla tamamlayan Manthey EMA takımlar şampiyonluğunu garantiledi. Preining ise, Bortolotti ile farkı 27 puana çıkardı.
1. yarış sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|1
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|37
|
1:02'07.402
|25
|2
|D. Olsen Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|37
|
+0.624
1:02'08.026
|0.624
|20
|3
|C. Engelhart GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|37
|
+3.203
1:02'10.605
|2.579
|16
|4
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|37
|
+12.923
1:02'20.325
|9.720
|13
|5
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|37
|
+13.165
1:02'20.567
|0.242
|11
|6
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|37
|
+16.297
1:02'23.699
|3.132
|10
|7
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|37
|
+17.938
1:02'25.340
|1.641
|9
|8
|L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|37
|
+18.811
1:02'26.213
|0.873
|8
|9
|M. Wittmann Project 1 Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|37
|
+22.606
1:02'30.008
|3.795
|7
|10
|L. Heinrich KÜS Team Bernhard
|75
|Porsche 911 GT3 R
|37
|
+23.624
1:02'31.026
|1.018
|6
|11
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|37
|
+24.305
1:02'31.707
|0.681
|5
|12
|C. Schmid GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|37
|
+26.188
1:02'33.590
|1.883
|4
|13
|M. Dienst Toksport WRT
|99
|Porsche 911 GT3 R
|37
|
+27.559
1:02'34.961
|1.371
|3
|14
|
F. Perera SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|37
|
+28.114
1:02'35.516
|0.555
|2
|15
|S. Linde Schubert Motorsport
|1
|BMW M4 GT3
|37
|
+29.158
1:02'36.560
|1.044
|1
|16
|L. Auer Mercedes-AMG Team Winward
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|37
|
+31.200
1:02'38.602
|2.042
|17
|M. Drudi Tresor Orange1
|40
|Audi R8 LMS Evo II
|37
|
+31.877
1:02'39.279
|0.677
|18
|M. Engel Mercedes-AMG Team Landgraf
|48
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|37
|
+32.307
1:02'39.709
|0.430
|19
|D. Schumacher Mercedes-AMG Team Winward
|27
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|37
|
+32.718
1:02'40.120
|0.411
|20
|P. Niederhauser Tresor Orange1
|83
|Audi R8 LMS Evo II
|37
|
+39.091
1:02'46.493
|6.373
|21
|
S. Holzem Project 1 Motorsport
|56
|BMW M4 GT3
|37
|
+55.717
1:03'03.119
|16.626
|22
|
J. Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
|84
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|37
|
+56.179
1:03'03.581
|0.462
|dnf
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|27
|
+10 Laps
46'13.008
|10 Laps
|dnf
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|21
|
+16 Laps
36'58.084
|6 Laps
|dnf
|A. Deledda SSR Performance
|6
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|17
|
+20 Laps
29'10.479
|4 Laps
|dnf
|L. Engstler Liqui Moly Team Engstler
|8
|Audi R8 LMS Evo II
|15
|
+22 Laps
43'32.066
|2 Laps
|dnf
|
T. Heinemann Toksport WRT
|9
|Porsche 911 GT3 R
|14
|
+23 Laps
23'55.728
|1 Lap
|dnf
|A. Güven KÜS Team Bernhard
|24
|Porsche 911 GT3 R
|14
|
+23 Laps
51'24.192
|27'28.464
|Tüm sonuçları görüntüle
Hockenheim - 2. yarış
Pazar günü gerçekleşen sıralama seansının ardından Preining pole pozisyonuna ulaşarak pilotlar şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Bortolotti 2. sırada yer aldı. Ayhancan Güven ise 9. oldu.
Yarış bütün grid için sorunsuz başladı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Sheldon van der Linde, ilk virajda Luca Stolz’i geçerek 3. sıraya yerleşti. Ayhancan ise ilk turun sonunda üç sıra gerileyerek 12. sırada ilk turu geçmiş oldu. İlk turun en çok sıra kazanan ismi 9 sıra ile Rene Rast oldu.
İlk beş dakikanın sonuna gelirken Marco Wittman’ın temasıyla Engelhart bariyerlere temas ederek yarış dışı kaldı ve pistin temizlenmesi için güvenlik aracı piste girdi.
Güvenlik aracı periyodunun ardından yarış stabil şekilde devam ederken pit aralığı açıldı ve pilotlar yavaş yavaş pite gelmeye başladı. Pitlerin kazananı ise Maro Engel oldu ve pitinin ardından 3. sıraya yerleşti. Rast ise grupta en son pite gelen isimlerden olurken, geç pitinin kendine sağladığı avantaj sebebiyle yarışa ilk sırada dönse de soğuk lastiklerle liderliği tutunamadı. Preining, Bortolotti ve Engel üçlüsünün ardına yerleşti.
Ayhancan, pitler sonrası uzun süre arkasında tutmayı başardığı Aitken’e geçildi ve yarışı da 12. Sırada tamamlamış oldu. Pitlerin ardından 3. sıraya yerleşen Engel son dakikalarda yaşadığı mekanik sorun yaşadığını bildirdi. Son turun içerindeyken Rast, Engel’i geçerek yarışta büyük bir yükselme göstererek podyuma çıkmayı başardı. Preining, sadece pit yaptığı bölüm dışında baştan sona kontrol altında götüren Preining kazandı. Bortolotti ise, podyumun ikinci basamağında yer aldı.
Bu hafta sonu aldıkları sonuçlar ile Thomas Preining ve takımı Manthey EMA hem Takımlar hem de Pilotlar şampiyonu oldu. Porsche ise Markalar şampiyonluğunu ilan etti.
Temsilcimiz Ayhancan Güven bugün aldığı 12.’lik ile DTM’deki çaylak sezonunu genel klasmanda 15. olarak sonlandırdı.
Ayhancan, Sashsenring’te 3. olarak DTM’deki ilk podyumunu da bu sezon yakalamayı başarmıştı.
Temsilcimizi bu sezon gösterdiği başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.
2. yarış sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|1
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|36
|
1:02'13.477
|25
|2
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|36
|
+0.852
1:02'14.329
|0.852
|20
|3
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|36
|
+7.618
1:02'21.095
|6.766
|16
|4
|S. Linde Schubert Motorsport
|1
|BMW M4 GT3
|36
|
+9.212
1:02'22.689
|1.594
|13
|5
|M. Engel Mercedes-AMG Team Landgraf
|48
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|36
|
+10.787
1:02'24.264
|1.575
|11
|6
|L. Heinrich KÜS Team Bernhard
|75
|Porsche 911 GT3 R
|36
|
+11.356
1:02'24.833
|0.569
|10
|7
|L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|36
|
+14.070
1:02'27.547
|2.714
|9
|8
|L. Auer Mercedes-AMG Team Winward
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|36
|
+14.688
1:02'28.165
|0.618
|8
|9
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|36
|
+16.626
1:02'30.103
|1.938
|7
|10
|M. Wittmann Project 1 Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|36
|
+20.840
1:02'34.317
|4.214
|6
|11
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|36
|
+23.496
1:02'36.973
|2.656
|5
|12
|A. Güven KÜS Team Bernhard
|24
|Porsche 911 GT3 R
|36
|
+30.151
1:02'43.628
|6.655
|4
|13
|D. Olsen Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|36
|
+30.566
1:02'44.043
|0.415
|3
|14
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|36
|
+31.434
1:02'44.911
|0.868
|2
|15
|
F. Perera SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|36
|
+31.558
1:02'45.035
|0.124
|1
|16
|
J. Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
|84
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|36
|
+33.093
1:02'46.570
|1.535
|17
|D. Schumacher Mercedes-AMG Team Winward
|27
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|36
|
+33.896
1:02'47.373
|0.803
|18
|M. Dienst Toksport WRT
|99
|Porsche 911 GT3 R
|36
|
+39.326
1:02'52.803
|5.430
|19
|P. Niederhauser Tresor Orange1
|83
|Audi R8 LMS Evo II
|36
|
+39.994
1:02'53.471
|0.668
|20
|M. Drudi Tresor Orange1
|40
|Audi R8 LMS Evo II
|36
|
+42.531
1:02'56.008
|2.537
|21
|
S. Holzem Project 1 Motorsport
|56
|BMW M4 GT3
|36
|
+43.937
1:02'57.414
|1.406
|22
|L. Engstler Liqui Moly Team Engstler
|8
|Audi R8 LMS Evo II
|36
|
+44.423
1:02'57.900
|0.486
|23
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|36
|
+45.572
1:02'59.049
|1.149
|24
|C. Schmid GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|36
|
+48.731
1:03'02.208
|3.159
|25
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|36
|
+57.648
1:03'11.125
|8.917
|dnf
|A. Deledda SSR Performance
|6
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|33
|
+3 Laps
58'46.955
|3 Laps
|dnf
|
T. Heinemann Toksport WRT
|9
|Porsche 911 GT3 R
|20
|
+16 Laps
36'18.240
|13 Laps
|dnf
|C. Engelhart GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|2
|
+34 Laps
3'27.214
|18 Laps
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar