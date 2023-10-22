2023 DTM Hockenheimring: Preining çifte zaferle şampiyon oldu, Ayhancan sezonu puanla noktaladı

Hockenheim - 1. yarış:

Şampiyona lideri Thomas Preining cumartesi günkü ilk yarışa pole pozisyonundan başlarken, yanında Christian Engelhart vardı. Şampiyonayı ikinci sırada götüren Mirko Bortolotti iyi bir sıralama performansı ortaya koyamayarak 8.sırada kaldı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise gridde 11. sırada yer aldı.

Startın ardından ilk viraja gelirken Dennis Olsen, Engelhart’ı geçerek 2. sıraya yerleşti. Gridin kalanı için temiz bir yarış başlangıcı olurken, Ayhancan gerilemeye başladı ve aracındaki problem nedeniyle yarıştan çekildi.

İlerleyen turlarda Preining, Olsen, Engelhart üçlüsü arkasındaki Aitkin, Feller, K. van der Linde ve Bortolotti’den oluşan grupla farkı açtı. Feller Aitkin’ı geçebilmek için ataklar yapsa da başarılı olamadı.

Pit aralığı açılır açılmaz takımdan lastikler konusunda uyarı alan Aitken pite gelirken, Feller de Aitkin’i takip etti. Bu ikiliden bir tur sonra K. van der Linde ve Bortolotti ikilisi de pite geldi. İyi bir pit yapan Bortolotti pitte K. van der Linde’yi geçerken pit çıkışında Aitken-Feller grubunun da önünde yer aldı. Daha sonra yarış lideri Preining’de pite geldi ve lider olarak tekrar piste döndü.

Yarışın ikinci bölümünde Feller, Bortolotti, K. van der Linde ve Aitken grubu yarışın sonuna kadar çekişmeye devam etti.

Pitler sonrası podyum da şekillenmiş oldu. Preining, Olsen ve Engelhart rakipleriyle farkı daha da açarak yarışı ilk üç sırada tamamladılar.

Yarışı iki podyumla tamamlayan Manthey EMA takımlar şampiyonluğunu garantiledi. Preining ise, Bortolotti ile farkı 27 puana çıkardı.

1. yarış sonucu:

Hockenheim - 2. yarış

Pazar günü gerçekleşen sıralama seansının ardından Preining pole pozisyonuna ulaşarak pilotlar şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Bortolotti 2. sırada yer aldı. Ayhancan Güven ise 9. oldu.

Yarış bütün grid için sorunsuz başladı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Sheldon van der Linde, ilk virajda Luca Stolz’i geçerek 3. sıraya yerleşti. Ayhancan ise ilk turun sonunda üç sıra gerileyerek 12. sırada ilk turu geçmiş oldu. İlk turun en çok sıra kazanan ismi 9 sıra ile Rene Rast oldu.

İlk beş dakikanın sonuna gelirken Marco Wittman’ın temasıyla Engelhart bariyerlere temas ederek yarış dışı kaldı ve pistin temizlenmesi için güvenlik aracı piste girdi.

Güvenlik aracı periyodunun ardından yarış stabil şekilde devam ederken pit aralığı açıldı ve pilotlar yavaş yavaş pite gelmeye başladı. Pitlerin kazananı ise Maro Engel oldu ve pitinin ardından 3. sıraya yerleşti. Rast ise grupta en son pite gelen isimlerden olurken, geç pitinin kendine sağladığı avantaj sebebiyle yarışa ilk sırada dönse de soğuk lastiklerle liderliği tutunamadı. Preining, Bortolotti ve Engel üçlüsünün ardına yerleşti.

Ayhancan, pitler sonrası uzun süre arkasında tutmayı başardığı Aitken’e geçildi ve yarışı da 12. Sırada tamamlamış oldu. Pitlerin ardından 3. sıraya yerleşen Engel son dakikalarda yaşadığı mekanik sorun yaşadığını bildirdi. Son turun içerindeyken Rast, Engel’i geçerek yarışta büyük bir yükselme göstererek podyuma çıkmayı başardı. Preining, sadece pit yaptığı bölüm dışında baştan sona kontrol altında götüren Preining kazandı. Bortolotti ise, podyumun ikinci basamağında yer aldı.

Bu hafta sonu aldıkları sonuçlar ile Thomas Preining ve takımı Manthey EMA hem Takımlar hem de Pilotlar şampiyonu oldu. Porsche ise Markalar şampiyonluğunu ilan etti.

Temsilcimiz Ayhancan Güven bugün aldığı 12.’lik ile DTM’deki çaylak sezonunu genel klasmanda 15. olarak sonlandırdı.

Ayhancan, Sashsenring’te 3. olarak DTM’deki ilk podyumunu da bu sezon yakalamayı başarmıştı.

Temsilcimizi bu sezon gösterdiği başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

2. yarış sonucu: