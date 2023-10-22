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DTM Hockenheim
Yarış raporu

2023 DTM Hockenheimring: Preining çifte zaferle şampiyon oldu, Ayhancan sezonu puanla noktaladı

DTM’de sezonun son ayağı Hockenheimring’te yapıldı. Thomas Preining hafta sonunu rakipsiz bir şekilde noktalayarak şampiyonluğa ulaştı.

Editör Burak Yasul
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Pole sitter Thomas Preining, Manthey EMA

Hockenheim - 1. yarış:

Şampiyona lideri Thomas Preining cumartesi günkü ilk yarışa pole pozisyonundan başlarken, yanında Christian Engelhart vardı. Şampiyonayı ikinci sırada götüren Mirko Bortolotti iyi bir sıralama performansı ortaya koyamayarak 8.sırada kaldı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise gridde 11. sırada yer aldı.

Startın ardından ilk viraja gelirken Dennis Olsen, Engelhart’ı geçerek 2. sıraya yerleşti. Gridin kalanı için temiz bir yarış başlangıcı olurken, Ayhancan gerilemeye başladı ve aracındaki problem nedeniyle yarıştan çekildi.

İlerleyen turlarda Preining, Olsen, Engelhart üçlüsü arkasındaki Aitkin, Feller, K. van der Linde ve Bortolotti’den oluşan grupla farkı açtı. Feller Aitkin’ı geçebilmek için ataklar yapsa da başarılı olamadı.

Pit aralığı açılır açılmaz takımdan lastikler konusunda uyarı alan Aitken pite gelirken, Feller de Aitkin’i takip etti. Bu ikiliden bir tur sonra K. van der Linde ve Bortolotti ikilisi de pite geldi. İyi bir pit yapan Bortolotti pitte K. van der Linde’yi geçerken pit çıkışında Aitken-Feller grubunun da önünde yer aldı. Daha sonra yarış lideri Preining’de pite geldi ve lider olarak tekrar piste döndü.

Yarışın ikinci bölümünde Feller, Bortolotti, K. van der Linde ve Aitken grubu yarışın sonuna kadar çekişmeye devam etti.

Pitler sonrası podyum da şekillenmiş oldu. Preining, Olsen ve Engelhart rakipleriyle farkı daha da açarak yarışı ilk üç sırada tamamladılar.

Yarışı iki podyumla tamamlayan Manthey EMA takımlar şampiyonluğunu garantiledi. Preining ise, Bortolotti ile farkı 27 puana çıkardı.

1. yarış sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 37

1:02'07.402

     25
2 Norway D. Olsen Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 37

+0.624

1:02'08.026

 0.624   20
3 Germany C. Engelhart GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37

+3.203

1:02'10.605

 2.579   16
4 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 37

+12.923

1:02'20.325

 9.720   13
5 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37

+13.165

1:02'20.567

 0.242   11
6 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 37

+16.297

1:02'23.699

 3.132   10
7 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 37

+17.938

1:02'25.340

 1.641   9
8 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+18.811

1:02'26.213

 0.873   8
9 Germany M. Wittmann Project 1 Motorsport 11 BMW M4 GT3 37

+22.606

1:02'30.008

 3.795   7
10 Germany L. Heinrich KÜS Team Bernhard 75 Porsche 911 GT3 R 37

+23.624

1:02'31.026

 1.018   6
11
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 37

+24.305

1:02'31.707

 0.681   5
12 Austria C. Schmid GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37

+26.188

1:02'33.590

 1.883   4
13 Germany M. Dienst Toksport WRT 99 Porsche 911 GT3 R 37

+27.559

1:02'34.961

 1.371   3
14
F. Perera SSR Performance
94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 37

+28.114

1:02'35.516

 0.555   2
15 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 1 BMW M4 GT3 37

+29.158

1:02'36.560

 1.044   1
16 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Winward 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+31.200

1:02'38.602

 2.042    
17 Italy M. Drudi Tresor Orange1 40 Audi R8 LMS Evo II 37

+31.877

1:02'39.279

 0.677    
18 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Landgraf 48 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+32.307

1:02'39.709

 0.430    
19 Germany D. Schumacher Mercedes-AMG Team Winward 27 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+32.718

1:02'40.120

 0.411    
20 Switzerland P. Niederhauser Tresor Orange1 83 Audi R8 LMS Evo II 37

+39.091

1:02'46.493

 6.373    
21
S. Holzem Project 1 Motorsport
 56 BMW M4 GT3 37

+55.717

1:03'03.119

 16.626    
22
J. Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
 84 Mercedes-AMG GT3 Evo 37

+56.179

1:03'03.581

 0.462    
dnf India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 27

+10 Laps

46'13.008

 10 Laps    
dnf Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 21

+16 Laps

36'58.084

 6 Laps    
dnf Italy A. Deledda SSR Performance 6 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 17

+20 Laps

29'10.479

 4 Laps    
dnf Germany L. Engstler Liqui Moly Team Engstler 8 Audi R8 LMS Evo II 15

+22 Laps

43'32.066

 2 Laps    
dnf
T. Heinemann Toksport WRT
 9 Porsche 911 GT3 R 14

+23 Laps

23'55.728

 1 Lap    
dnf Turkey A. Güven KÜS Team Bernhard 24 Porsche 911 GT3 R 14

+23 Laps

51'24.192

 27'28.464    
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Hockenheim - 2. yarış

Pazar günü gerçekleşen sıralama seansının ardından Preining pole pozisyonuna ulaşarak pilotlar şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Bortolotti 2. sırada yer aldı. Ayhancan Güven ise 9. oldu.

Yarış bütün grid için sorunsuz başladı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Sheldon van der Linde, ilk virajda Luca Stolz’i geçerek 3. sıraya yerleşti. Ayhancan ise ilk turun sonunda üç sıra gerileyerek 12. sırada ilk turu geçmiş oldu. İlk turun en çok sıra kazanan ismi 9 sıra ile Rene Rast oldu.

İlk beş dakikanın sonuna gelirken Marco Wittman’ın temasıyla Engelhart bariyerlere temas ederek yarış dışı kaldı ve pistin temizlenmesi için güvenlik aracı piste girdi.

Güvenlik aracı periyodunun ardından yarış stabil şekilde devam ederken pit aralığı açıldı ve pilotlar yavaş yavaş pite gelmeye başladı. Pitlerin kazananı ise Maro Engel oldu ve pitinin ardından 3. sıraya yerleşti. Rast ise grupta en son pite gelen isimlerden olurken, geç pitinin kendine sağladığı avantaj sebebiyle yarışa ilk sırada dönse de soğuk lastiklerle liderliği tutunamadı. Preining, Bortolotti ve Engel üçlüsünün ardına yerleşti.

Ayhancan, pitler sonrası uzun süre arkasında tutmayı başardığı Aitken’e geçildi ve yarışı da 12. Sırada tamamlamış oldu. Pitlerin ardından 3. sıraya yerleşen Engel son dakikalarda yaşadığı mekanik sorun yaşadığını bildirdi. Son turun içerindeyken Rast, Engel’i geçerek yarışta büyük bir yükselme göstererek podyuma çıkmayı başardı. Preining, sadece pit yaptığı bölüm dışında baştan sona kontrol altında götüren Preining kazandı. Bortolotti ise, podyumun ikinci basamağında yer aldı.

Bu hafta sonu aldıkları sonuçlar ile Thomas Preining ve takımı Manthey EMA hem Takımlar hem de Pilotlar şampiyonu oldu. Porsche ise Markalar şampiyonluğunu ilan etti.

Temsilcimiz Ayhancan Güven bugün aldığı 12.’lik ile DTM’deki çaylak sezonunu genel klasmanda 15. olarak sonlandırdı.

Ayhancan, Sashsenring’te 3. olarak DTM’deki ilk podyumunu da bu sezon yakalamayı başarmıştı.

Temsilcimizi bu sezon gösterdiği başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

2. yarış sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 36

1:02'13.477

     25
2 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 36

+0.852

1:02'14.329

 0.852   20
3 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 36

+7.618

1:02'21.095

 6.766   16
4 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 1 BMW M4 GT3 36

+9.212

1:02'22.689

 1.594   13
5 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Landgraf 48 Mercedes-AMG GT3 Evo 36

+10.787

1:02'24.264

 1.575   11
6 Germany L. Heinrich KÜS Team Bernhard 75 Porsche 911 GT3 R 36

+11.356

1:02'24.833

 0.569   10
7 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 36

+14.070

1:02'27.547

 2.714   9
8 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Winward 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 36

+14.688

1:02'28.165

 0.618   8
9 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 36

+16.626

1:02'30.103

 1.938   7
10 Germany M. Wittmann Project 1 Motorsport 11 BMW M4 GT3 36

+20.840

1:02'34.317

 4.214   6
11 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 36

+23.496

1:02'36.973

 2.656   5
12 Turkey A. Güven KÜS Team Bernhard 24 Porsche 911 GT3 R 36

+30.151

1:02'43.628

 6.655   4
13 Norway D. Olsen Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 36

+30.566

1:02'44.043

 0.415   3
14 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 36

+31.434

1:02'44.911

 0.868   2
15
F. Perera SSR Performance
94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 36

+31.558

1:02'45.035

 0.124   1
16
J. Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
 84 Mercedes-AMG GT3 Evo 36

+33.093

1:02'46.570

 1.535    
17 Germany D. Schumacher Mercedes-AMG Team Winward 27 Mercedes-AMG GT3 Evo 36

+33.896

1:02'47.373

 0.803    
18 Germany M. Dienst Toksport WRT 99 Porsche 911 GT3 R 36

+39.326

1:02'52.803

 5.430    
19 Switzerland P. Niederhauser Tresor Orange1 83 Audi R8 LMS Evo II 36

+39.994

1:02'53.471

 0.668    
20 Italy M. Drudi Tresor Orange1 40 Audi R8 LMS Evo II 36

+42.531

1:02'56.008

 2.537    
21
S. Holzem Project 1 Motorsport
 56 BMW M4 GT3 36

+43.937

1:02'57.414

 1.406    
22 Germany L. Engstler Liqui Moly Team Engstler 8 Audi R8 LMS Evo II 36

+44.423

1:02'57.900

 0.486    
23
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 36

+45.572

1:02'59.049

 1.149    
24 Austria C. Schmid GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 36

+48.731

1:03'02.208

 3.159    
25 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 36

+57.648

1:03'11.125

 8.917    
dnf Italy A. Deledda SSR Performance 6 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 33

+3 Laps

58'46.955

 3 Laps    
dnf
T. Heinemann Toksport WRT
 9 Porsche 911 GT3 R 20

+16 Laps

36'18.240

 13 Laps    
dnf Germany C. Engelhart GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 2

+34 Laps

3'27.214

 18 Laps    
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