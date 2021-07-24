DTM Lausitzring: Ellis, Mercedes'in 2018'den bu yana ilk galibiyetini aldı

Pole pozisyonundan başlayan Rowe Racing BMW pilotu Sheldon van der Linde, çizgiden iyi kalktı ve ilk virajı, Abt Sportsline Audi aracında yer alan ağabeyi Kelvin van der Linde'nin önünde dönmeyi başardı.

Van der Linde kardeşlerin arkasında ise Esteban Muth ve Liam Lawson, üçüncülük mücadelesi verdiler. Muth, sırasını korumayı başardı.

Henüz 3. turda Esmee Hawkey'nin büyük kazasının ardından güvenlik aracı piste girdi.

Yeşil bayraklar yeniden sallandığında ise Winward pilotu Ellis harekete geçti ve rakiplerini bir bir geçmeye başladı.

Güvenlik araca piste girmeden 5. sıraya yükselen ve 4 sıra kazanan İsviçreli pilot, eğimli ilk virajda içeri çizgeyi kullandı ve hem Muth'u hem de Mike Rockenfeller'ı tek virajda geçmeyi başardı.

2. viraja doğru geldiğimizde Ellis, frenlemede Kelvin van der Linde'yi arkasında bıraktı ve iki virajda üç sıra kazanarak, 2. sıraya yükselmeyi başardı.

Zorunlu pit stopların yapılmasının ardından Sheldon van der Linde arkasındaki pilotlarlara kıyasla daha yavaştı. Ellis, 20. turun başında tempo kaybı yaşayan Sheldon van der Linde'yi geçerek liderliği eline geçirdi.

Açılış turlarında zorlanan Lawson, hızlı bir pit stopla yenide mücadeleye döndü. 19 yaşındaki pilot, van der Linde'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi ve yarışın bir noktasında Ellis'den daha hızlıydı ancak Ellis, temposunu arttırdı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Bu, GT3 araçlarına geçilmesi sonrasında Stuttgart merkezli takımın, DTM'e dönmesinden bu yana aldığı ilk zafer oldu.

Liam Lawson, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Fotoğraf: Alexander Trienitz

Ellis ve Lawson'un arkasında Sheldon van der Linde vardı. Van der Linde, 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller'ı arkasında tutarak çizgiyi 3. sırada geçmeyi başarmıştı ancak Güney Afrikalı pilot, pit stop kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 saniyelik bir zaman cezası almasının ardından 9. sıraya geriledi.

Böylelikle Rockenfeller podyumu tamamlayan isim oldu. Kelvin van der Linde ise pit stoplarda pozisyon kaybetmesinin ardından 4. olabildi.

Sezonun ilk ayağında, Monza'da, Vincent Abril'in diskalifiye edilmesinin ardından podyuma çıkmayı başaran Red Bull F1 yedek ve simülatör pilotu Alex Albon, yarışı 5. sırada tamamladı.

Ellis'in takım arkadaşı Lucas Auer, çifte şampiyon Marco Wittmann'ın önünde 6. olmayı başardı.

Yarışın orta noktasında Rowe Racing pilotu Timo Glock'u geçen Mucke Motorsport Mercedes pilotu Maximilian Buhk, Sheldon van der Linde'nin arkasında 10. oldu ve yarışın son puanını aldı.

Geçtiğimiz sezon şampiyonayı ikinci sırada bitiren Nico Muller, sıralama turlarındaki kötü performansını yarışta geliştirmeyi başaramadı ve bitime 2 tur kala yaptığı pit stopun ardından yarışı 13. sırada tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra No. Pilot Araç 1 57 Philip Ellis Mercedes 2 30 Liam Lawson Ferrari 3 9 Mike Rockenfeller Audi 4 3 Kelvin van der Linde Audi 5 23 Alexander Albon Ferrari 6 22 Lucas Auer Mercedes 7 11 Marco Wittmann BMW 8 10 Esteban Muth Lamborghini 9 31 Sheldon van der Linde BMW 10 18 Maximilian Buhk Mercedes 11 16 Timo Glock BMW 12 12 Dev Gore Audi 13 51 Nico Muller Audi - 36 Arjun Maini Mercedes - 5 Vincent Abril Mercedes - 8 Daniel Juncadella Mercedes - 4 Maximilian Gotz Mercedes - 99 Sophia Floersch Audi - 26 Esmee Hawkey Lamborghini