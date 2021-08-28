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Türkiye'nin en iyi drift pilotları, bu pazar Bursa'da buluşuyor

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Türkiye’nin en iyi drift pilotları Bursa’da amansız bir mücadele için bir araya geliyor. Red Bull Car Park Drift Serisi’nin 2021 sezonundaki yedinci yarışı Bursa’da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en iyi drift pilotları, bu pazar Bursa'da buluşuyor

Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali, 29 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Drift Otomobl Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek organizasyonda birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkaracak. Organizasyonun biletleri ise 6 Ağustos’ta www.biletix.com üzerinden satışa çıktı.

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