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Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali Nefesleri Kesti!

Ekleyen:
, Şef Editör

Bir aksiyon şölenine sahne olan bol dumanlı finalin ardından Mısır'daki dünya finaline gidecek isim de belli oldu. İşte sonuçlar!

Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali Nefesleri Kesti!

Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali, Bursa Yunuseli Havaalanı'nda yaşanan bol dumanlı aksiyonun ardından sona erdi. Drift şöleninde heyecan Abdo Feghali'nin açılış konuşması ve nefes kesen gösterisi ile başladı. Yarışla ilgili detaylar veren ve Türkiye'yi çok özlediğini söyleyen rekortmen driftçinin konuşmasının ardından ise sahne sırası Türkiye'nin en iyi drift yıldızlarındaydı.

TOSFED, Falken, Castrol, Motorsport.com Türkiye ve Fanatik'in katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda en iyiler karşı karşıya geldi. Kasım ayı başında Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde ülkemizi temsil etmek için birbirine meydan okuyan drift yıldızları yarışmanın start almasıyla birlikte seyircilerin de büyük desteği altında asfaltı ağlatmaya başladılar.
23 yarışçının katıldığı Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde engelleri en sorunsuz ve en dumanlı şekilde geçmeye çalışan yarışçılar ilk olarak ilk 8 finalist arasına kalmaya çalıştı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, otomobil gazetecisi Doğan Kabak ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya'nın jüri koltuğunda oturduğu finalde Berfu Tutumlu ilk elemeleri lider tamamlayan yarışçı oldu. İlk turun ardından ise sıra son 8 mücadelesindeydi.
 

 

Berfu Tutumlu, Levent Enön, Aykut Şimşit, Ege Bilaloğlu, Doğukan Manço, Fahim Rıza Keykhosravi, Ahmet Parlatan ve Muhammet Yılmaz'ın son 8'e kaldığı mücadelede yeni hedef ise son dörde kalmaktı.
 
Son 8 mücadelesi kıran kırana geçerken, son anlara kadar süren bol dumanlı Final Four mücadelesinin ardından son dörde kalan isimler ise Ege BilaloğluLevent EnönAykut Şimşit ve Berfu Tutumlu oldu. Elemeler arasında Abdo Feghali de co-pilot koltuğuna oturan ünlü isimlerle seyircileri coştururken artık sıra kazananı öğrenmeye gelmişti.
 
4 driftçinin de harika performanslara imza attığı final four mücadelesinin sonunda kazananı küçük detaylar belirlerken, üçüncülük 270 puanla Ege Bilaloğlu'na gitti. Finalde ikinci olan driftçi ise 278 puanla Levent Enön oldu. Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde kazanan ve ülkemizi Mısır'daki Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde temsil edecek yarışçı ise 299 puan toplayan Berfu Tutumlu oldu.
 
Etkinliğin tamamını Red Bull Türkiye internet sitesinden izleyebilirsiniz.

 

Fotoğraf: Mahmut Cinci

 
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