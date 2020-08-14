Drift Masters Avrupa Şampiyonası Riga'da sahne alıyor

Drift Masters Avrupa Şampiyonası Riga yarışının sıralama turlarını ve yarışı 14-15 Ağustos'ta buradan canlı takip edebilirsin. Yayın 15:00'da başlayacak.

Avrupa'da drift sporun en önemli etkinliklerinden olan Drift Masters Avrupa Şampiyonası bu sezon tek yarışla aksiyon severlerin karşısına çıkıyor. Letonya'nın başkenti Riga'da buluşacak olan drift ustaları 14-15 Ağustos'ta iki gün boyunca pistin tozunu atacaklar.



Son iki yıldır Red Bull TV üzerinden de canlı yayınlanan organizasyon her yarışta sıra dışı bir kapışmaya sahne olmuş ve Türk izleyicilerden de ilgi görmüştü. Bu sene şartlar nedeniyle sadece tek bir durakta gerçekleşecek olan şampiyona 2021'de ise tüm duraklarıyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Bu organizasyonun son iki sezonuna baktığımızda ise karşımıza tek bir isim çıkıyor: James Deane. İrlandalı pilot iki sene üst üste şampiyon olarak Drift Masters Avrupa Şampiyonası'nı domine etmişti. Özellikle geçen yıl vatandaşı Jack Shanahan ile giriştiği şampiyonluk mücadelesi drift tutkunlarının hafızalarında hala taze.

Her sezon toplamda 6 durağı ziyaret eden bu sıra dışı drift organizasyonu bu sene mevcut şartlar nedeniyle maalesef sadece bir durakta karşımıza çıkacak. Yine Speed (Hız), Angle (Açı), Line (Çizgi) ve Style (Stil) üzerinden puanlamanın yapılacağı organizasyon cumartesi sıralama yarışları ile başlayacak. Her sürücünün iki solo sürüş yapmasının ardından yukarıdaki puanlama sistemi kriterlerine göre en yüksek puanı alanlar ertesi gün yapılacak final niteliğindeki yarışa katılmaya hak kazanacaklar.

Drift Masters Avrupa Şampiyonası Riga yarışını bu adresten canlı takip edebilirsin.