Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı
Ekleyen: Abdullah Çelik , Şef Editör
Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift’te Türkiye Finali heyecanı tr.motorsport.com’da yaşanıyor. 2021 sezonunun 7. yarışında birbirinden hızlı 23 yarışçının, Bursa Yunuseli Havalimanı’nda güçlü otomobilleriyle verdikleri zirve mücadelesini buradan takip edebilirsiniz.
paylaşım
yorumlar
Yorumları görüntüle
Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Haberi dinle