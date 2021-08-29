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Formula Drift Haberler

Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı

Ekleyen:
, Şef Editör

Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift’te Türkiye Finali heyecanı tr.motorsport.com’da yaşanıyor. 2021 sezonunun 7. yarışında birbirinden hızlı 23 yarışçının, Bursa Yunuseli Havalimanı’nda güçlü otomobilleriyle verdikleri zirve mücadelesini buradan takip edebilirsiniz.

Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı
 
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2021 Red Bull Car Park Drift Rehberi

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