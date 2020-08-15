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Formula Drift / Son dakika

Canlı izle: Drift Masters Avrupa Şampiyonası - Riga

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Canlı izle: Drift Masters Avrupa Şampiyonası - Riga
Ekleyen:
15 Ağu 2020 10:53

Drift Masters Avrupa Şampiyonası'nın bu sene gerçekleştirilecek tek ayağı olan Riga yarışını bugün Red Bull TV'de ve Motorsport.com'da izleyebilirsiniz.

Avrupa'da drift sporun en önemli etkinliklerinden olan Drift Masters Avrupa Şampiyonası bu sezon tek yarışla aksiyon severlerin karşısına çıkıyor. Letonya'nın başkenti Riga'da buluşacak olan drift ustalarının şovunu bugün 15:15 itibariyle canlı olarak izleyebilirsiniz.

Son iki yıldır Red Bull TV üzerinden de canlı yayınlanan organizasyon her yarışta sıra dışı bir kapışmaya sahne olmuş ve Türk izleyicilerden de ilgi görmüştü. Bu sene şartlar nedeniyle sadece tek bir durakta gerçekleşecek olan şampiyona 2021'de ise tüm duraklarıyla geri dönmeye hazırlanıyor.
Bu organizasyonun son iki sezonuna baktığımızda ise karşımıza tek bir isim çıkıyor: James Deane. İrlandalı pilot iki sene üst üste şampiyon olarak Drift Masters Avrupa Şampiyonası'nı domine etmişti. Özellikle geçen yıl vatandaşı Jack Shanahan ile giriştiği şampiyonluk mücadelesi drift tutkunlarının hafızalarında hala taze.

Her sezon toplamda 6 durağı ziyaret eden bu sıra dışı drift organizasyonu bu sene mevcut şartlar nedeniyle maalesef sadece bir durakta karşımıza çıkacak. Yine Speed (Hız), Angle (Açı), Line (Çizgi) ve Style (Stil) üzerinden puanlamanın yapılacağı organizasyon cumartesi sıralama yarışları ile başlayacak. Her sürücünün iki solo sürüş yapmasının ardından yukarıdaki puanlama sistemi kriterlerine göre en yüksek puanı alanlar ertesi gün yapılacak final niteliğindeki yarışa katılmaya hak kazanacaklar.

Canlı izle: Drift Masters Avrupa Şampiyonası - Riga

 
Drift Masters Avrupa Şampiyonası Riga'da sahne alıyor

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Drift Masters Avrupa Şampiyonası Riga'da sahne alıyor
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula Drift
Editör Abdullah Çelik

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