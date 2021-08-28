2021 Red Bull Car Park Drift Rehberi
Red Bull Car Park Drift Türkiye’de asfaltı ağlatacak pilotları ve izleyicileri neler bekliyor?
Red Bull Car Park Drift Türkiye finali 29 Ağustos’ta Bursa Yunuseli Havaalanı’nda gerçekleşecek. Ülkemizi Mısır’daki dünya finalinde temsil etmek için piste çıkacak driftçileri dokuz engelden oluşan zorlu bir parkur karşılayacak, izleyiciler de heyecan dolu anlar yaşayacaklar. Pilotların aşmaları gereken engellerin neler olduğunu, puanlama sistemini ve pilotları değerlendirecek jüri üyelerini bu rehber sayesinde öğrenebilirsin.
Önce Red Bull Car Park Drift Türkiye finalinde neler olacağını özetleyelim. 28 Ağustos cumartesi günü driftçiler ön eleme turunda performanslarını sergileyerek finalde mücadele edecek 23 pilottan biri olmaya çalışacaklar. 29 Ağustos pazar günü ise sırasıyla ilk tur (23 finalist), ikinci tur (8 finalist) ve final turu (4 finalist) aşamaları gerçekleşecek. Gün boyunca da Abdo Feghali ünlü co-pilot konuklarıyla nefes kesen şovlar yapacak.
Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali Jürisi
- Drift Yetenekleri: 80 puan
- Duman: 10 puan
- Araç Görünümü: 10 puan (2 ile 10 arası)
- Pendulum: 50 puan
- Box 1: 30 puan
- Spiral Gate 1: 10 puan
- Araç Görünümü: 10 puan (2 ile 10 arası)
- Flipper 1: 20 puan
- Flipper 2: 20 puan
- Box 2: 30 puan
- Spiral Gate 2: 10 puan
- Araç Görünümü: 10 puan (2 ile 10 arası)
- Araç Sesi: 10 puan (miktara göre 2/5/10)