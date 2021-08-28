2021 Red Bull Car Park Drift Rehberi

Red Bull Car Park Drift Türkiye finali 29 Ağustos’ta Bursa Yunuseli Havaalanı’nda gerçekleşecek. Ülkemizi Mısır’daki dünya finalinde temsil etmek için piste çıkacak driftçileri dokuz engelden oluşan zorlu bir parkur karşılayacak, izleyiciler de heyecan dolu anlar yaşayacaklar. Pilotların aşmaları gereken engellerin neler olduğunu, puanlama sistemini ve pilotları değerlendirecek jüri üyelerini bu rehber sayesinde öğrenebilirsin.

Önce Red Bull Car Park Drift Türkiye finalinde neler olacağını özetleyelim. 28 Ağustos cumartesi günü driftçiler ön eleme turunda performanslarını sergileyerek finalde mücadele edecek 23 pilottan biri olmaya çalışacaklar. 29 Ağustos pazar günü ise sırasıyla ilk tur (23 finalist), ikinci tur (8 finalist) ve final turu (4 finalist) aşamaları gerçekleşecek. Gün boyunca da Abdo Feghali ünlü co-pilot konuklarıyla nefes kesen şovlar yapacak.

Abdo Feghali, Red Bull Car Park Drift, 2018 © Nuri Yılmazer

Red Bull Car Park Drift Türkiye finali jürisinde ülkemizi Dünya Superbike Şampiyonası’nda temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu , otomobil gazetecisi Doğan Kabak ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya yer alıyor. Her jüri üyesi driftçileri farklı kategoriler altında ve 100’er puan üzerinden değerlendirecek. İlk olarak jüri üyelerinin puanlama dağılımına, ardından da driftçilerin performans sergileyecekleri engellere bakalım.

Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali Jürisi

Murat Kaya

Drift Yetenekleri: 80 puan

Duman: 10 puan

Araç Görünümü: 10 puan (2 ile 10 arası)

Toprak Razgatlıoğlu

Pendulum: 50 puan

Box 1: 30 puan

Spiral Gate 1: 10 puan

Araç Görünümü: 10 puan (2 ile 10 arası)

Doğan Kabak

Flipper 1: 20 puan

Flipper 2: 20 puan

Box 2: 30 puan

Spiral Gate 2: 10 puan

Araç Görünümü: 10 puan (2 ile 10 arası)

Araç Sesi: 10 puan (miktara göre 2/5/10) Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali Parkuru © Red Bull Red Bull Car Park Drift Engelleri Figure of 8 & Eleven Parkurun ilk bölümünde yer alan Figure of 8 aralıklı iki varilden, Eleven ise iki sıra halinde dizilmiş varillerden oluşuyor. Her iki engeldeki ortak amaç ise tüm varillerin etrafında "8" rakamı çizecek şekilde yanlamak. Bu iki engelde sergilenen performans "drift yetenekleri" başlığı altında puanlanıyor. Figure 8 & Eleven © Nuri Yılmazer Pendulum (Sarkaç) En ilgi çekici engellerden biri olan Pendulum, bir vincin ucuna asılı halde duran toptan oluşuyor. Driftçilerin bu engele en doğru hız ve en doğru açı ile gelmeleri mühim. Yapılması gereken ise engele yanlayarak gelmek ve aracın arkasıyla topa vurmak. Engelin ödülü 50 puan ancak topa dümdüz çarpmak puan kazandırmıyor. Flipper (Yüzgeç) Polikarbonattan üretilen, 120 santimetre uzunluğunda, varilin kenarına monte edilmiş ve yüzgeci andıran bir levha. Parkurun iki noktasında yer alan bu levhalara yanlayarak gelmek ve aracın arkasıyla vurmak gerekiyor. 20 puan değerindeki bu engellerden toplam 40 puan almak mümkün ancak bu sanıldığı kadar kolay değil. Box (Kutu) İsminden anlaşılacağı üzere kutu şeklindeki bu engel 10 metreye 8 metre ebatlarında ve su bariyerlerinden oluşuyor. Driftçilerin bu kutuya açık olan tek kenardan girmeleri ve içeride donut çizmeleri gerekiyor. Parkurdaki iki kutunun da herhangi bir parçasına çarpılmadığı takdirde toplam 60 puan kazanmak mümkün. Spiral Parkurun belki de en zor engeli olduğu söylenebilir. Kukalardan oluşturulmuş spiral şeklindeki bu engele yanlayarak girmek, engelin içinde yine yanlayarak ilerlemek ve en iç noktada da bir donut çizmek gerekiyor. Pek tabii ki bu süreçte araç hakimiyeti en üst seviyede olmalı çünkü çarpılacak her kuka puan götürüyor. Gate (Kapı) Parkurun son aşamasını oluşturan spiralde iki adet kapı yer alıyor. Biri spiralin hemen girişinde, diğeri spiralin iç halkasında yer alan bu kapıların ucunda flipper'dakine benzer ve 100 santimetre uzunluğunda levhalar bulunuyor. Driftçiler levhalara temas ettiklerinde ise kapılar açılıyor ve toplam 20 puan kazanılıyor. Jüri üyelerini, puanlamayı ve engelleri öğrendiğine göre Red Bull Car Park Drift Türkiye finalini beklemeye başlayabilirsin! Eğer etkinliği yerinde takip etme şansın yoksa driftçilerin heyecan dolu performanslarını ve ünlü isimlerin yer aldığı özel şovları Red Bull Türkiye Twitch kanalı üzerinden de izleyebilirsin.