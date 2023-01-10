Eyalet hükümeti, Fenech'in hayatını kaybettiği kazayı soruşturacak
Queensland hükümeti, veteran drag yarışçısı Sam Fenech'in trajik ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Willowbank'taki Yeni Yıl Nitro toplantısında aracının kontrolünü kaybeden Fenech, pist dışına uçması ve bir kamera kulesine çarpması sonucu ölümcül şekilde yaralandı.
Veteran drag yarışçısı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kameraman ise hayati tehlikesi olmayan yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Fenech'in Chevrolet Racing bayrağı altında mücadele ettiği ve Fabiatti Racing yapımı Camaro'nun direksiyonuna geçtiği ilk yarışta meydana geldi.
Queensland Polis departmanı hızlı bir şekilde olayın soruşturulacağını açıklarken, eyalet hükümeti de kazayla ilgili soruşturmalarda aktif bir rol oynayacağını doğruladı.
Queensland Endüstriyel İlişkiler Bakanı Grace Grace, "Bakanlığımız olayı bütünsel bir sağlık ve güvenlik perspektifinden inceleyecek."
"Kazayla ilgili tüm faktörlerin yanı sıra yarışları daha güvenli hale getirmek için neler yapabileceğimize bakacağız."
"Herhangi bir tavsiyeyi dinleyecek, harekete geçmemiz gereken herhangi bir şey olup olmadığını da öğrenmeye çalışacağız. Hükümet her türlü önlemi uygulamakta tereddüt etmeyecek." dedi.
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