Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Drag Haberler

Eyalet hükümeti, Fenech'in hayatını kaybettiği kazayı soruşturacak

Queensland hükümeti, veteran drag yarışçısı Sam Fenech'in trajik ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Andrew van Leeuwen
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Eyalet hükümeti, Fenech'in hayatını kaybettiği kazayı soruşturacak
Haberi dinle

Willowbank'taki Yeni Yıl Nitro toplantısında aracının kontrolünü kaybeden Fenech, pist dışına uçması ve bir kamera kulesine çarpması sonucu ölümcül şekilde yaralandı. 

Veteran drag yarışçısı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kameraman ise hayati tehlikesi olmayan yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Fenech'in Chevrolet Racing bayrağı altında mücadele ettiği ve Fabiatti Racing yapımı Camaro'nun direksiyonuna geçtiği ilk yarışta meydana geldi.  

Queensland Polis departmanı hızlı bir şekilde olayın soruşturulacağını açıklarken, eyalet hükümeti de kazayla ilgili soruşturmalarda aktif bir rol oynayacağını doğruladı.

Queensland Endüstriyel İlişkiler Bakanı Grace Grace, "Bakanlığımız olayı bütünsel bir sağlık ve güvenlik perspektifinden inceleyecek."

"Kazayla ilgili tüm faktörlerin yanı sıra yarışları daha güvenli hale getirmek için neler yapabileceğimize bakacağız."

"Herhangi bir tavsiyeyi dinleyecek, harekete geçmemiz gereken herhangi bir şey olup olmadığını da öğrenmeye çalışacağız. Hükümet her türlü önlemi uygulamakta tereddüt etmeyecek." dedi.

paylaşım
yorumlar
Andrew van Leeuwen Daha fazlası
Andrew van Leeuwen
Üç koltuklu F1 aracı önümüzdeki aylarda piste dönüyor
Formula 1

Üç koltuklu F1 aracı önümüzdeki aylarda piste dönüyor

Red Bull, Mount Panorama'da gösteri sürüşü düzenleyecek
Formula 1

Red Bull, Mount Panorama'da gösteri sürüşü düzenleyecek

Masi, Karting Avustralya yönetim kuruluna katıldı
Kart

Masi, Karting Avustralya yönetim kuruluna katıldı

Son Haberler

Dakar Rallisi'nde yaşanan kazada bir seyirci hayatını kaybetti
Dakar Dakar

Dakar Rallisi'nde yaşanan kazada bir seyirci hayatını kaybetti

Dakar Rallisi organizatörleri, yaşanan kazanın ardından bir seyircinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu
Formula 1 Formula 1

Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu

Otmar Szafnauer, F1 padoğunun, Charles Whiting'in yarış direktörü olarak görevinden ayrılması durumunda sporun onun yerine 'en az üç kişiye' ihtiyaç duyacağı konusunda yapılan şaka hakkında konuştu.

F1, Las Vegas'taki inşaat sahasında neden 240 milyon dolar harcıyor?
Formula 1 Formula 1

F1, Las Vegas'taki inşaat sahasında neden 240 milyon dolar harcıyor?

Formula 1, Las Vegas Grand Prix'sini gerçeğe dönüştürmek için sadece pit alanının ve padoğun inşaatına 240 milyon dolar gibi önemli bir meblağ harcıyor. Ancak iş modeli uzun süredir organizasyon ücretine dayanan bir spor, Amerika'daki varlığını genişletmek için neden alışılmadık bir yol izliyor? Adam Cooper bu planın perde arkasını açıklıyor...

Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor
Formula 1 Formula 1

Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor

Alex Albon, Williams'ın yaşadığı zayıflıkların temelinin 2016'ya dayandığı görüşünde.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.