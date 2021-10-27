WSBK şampiyonu Checa, 2022 Dakar Rallisi'ne katılacak

Checa, Fransız ekibi MD Rallye takımında, deneyimli yardımcı pilot Ferra Marco ile takım arkadaşı olacak ve Optimus aracını kullanacak.

1997'den beri prestijli etkinlikte yer alan Marco, Dakar Rallisi'nde büyük bir deneyime sahip ve son olarak De Rooy-Iveco kamyon takımında görev almıştı.

Checa ve Marco, bu yılın başlarında birlikte Baja Aragon'a katıldılar ve Suudi Arabistan'daki etkinliğe hazırlanmak adına Fas'ta test yapıyorlar.

Checa, "Uzun zamandır Dakar'da yer almak istiyordum ve nihayet bu yıl, bu önemli mücadeleye katılabilmem için tüm koşullar bir araya geldi."

"Bir SBK sürücüsü olarak aktif şekilde yarışmayı bıraksam da, iki ve dört tekerlekli araçlarla yarışmayı hiç bırakmadım ve Dakar, macera ve meydan okuma açısından motor yarışlarının nihai yansıması gibi."

"Zorlu mücadelelere her zaman ilgi duydum ve bu büyük bir meydan okuma." dedi.

Dakar dünyasının yakından tanıdığı Antoine Morel'in sahibi olduğu MD Rally Sport, 2009'da World Rally Raid Championship'i kazandı, ancak Dakar'da hiçbir zaman dokuzuncu sıradan öteye gitmedi.

2022 Dakar Rallisi, 2-14 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.