Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Toyota, 2022 Dakar Rallisi için yenilenmiş Hilux 4x4'ünü tanıttı
Dakar Haberler

WSBK şampiyonu Checa, 2022 Dakar Rallisi'ne katılacak

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jose Carlos de Celis
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski MotoGP sürücüsü ve 2011 Dünya Superbike şampiyonu Carlos Checa, Ocak ayında MD Rallye Sport ile kariyerinin ilk Dakar Rallisi'ne katılacak. Fakat motosiklet sınıfında değil, MD Rallye Sport ile otomobil sınıfında yarışacak.

WSBK şampiyonu Checa, 2022 Dakar Rallisi'ne katılacak

Checa, Fransız ekibi MD Rallye takımında, deneyimli yardımcı pilot Ferra Marco ile takım arkadaşı olacak ve Optimus aracını kullanacak.

1997'den beri prestijli etkinlikte yer alan Marco, Dakar Rallisi'nde büyük bir deneyime sahip ve son olarak De Rooy-Iveco kamyon takımında görev almıştı.

Checa ve Marco, bu yılın başlarında birlikte Baja Aragon'a katıldılar ve Suudi Arabistan'daki etkinliğe hazırlanmak adına Fas'ta test yapıyorlar.

Checa, "Uzun zamandır Dakar'da yer almak istiyordum ve nihayet bu yıl, bu önemli mücadeleye katılabilmem için tüm koşullar bir araya geldi."

"Bir SBK sürücüsü olarak aktif şekilde yarışmayı bıraksam da, iki ve dört tekerlekli araçlarla yarışmayı hiç bırakmadım ve Dakar, macera ve meydan okuma açısından motor yarışlarının nihai yansıması gibi."

"Zorlu mücadelelere her zaman ilgi duydum ve bu büyük bir meydan okuma." dedi.

Dakar dünyasının yakından tanıdığı Antoine Morel'in sahibi olduğu MD Rally Sport, 2009'da World Rally Raid Championship'i kazandı, ancak Dakar'da hiçbir zaman dokuzuncu sıradan öteye gitmedi.

2022 Dakar Rallisi, 2-14 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

paylaşım
yorumlar
Toyota, 2022 Dakar Rallisi için yenilenmiş Hilux 4x4'ünü tanıttı

Önceki haber

Toyota, 2022 Dakar Rallisi için yenilenmiş Hilux 4x4'ünü tanıttı
Yorumları görüntüle
Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi" Villicum
World Superbike

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"

Rea, Kawasaki’nin düzlük hızından memnun değil Villicum
World Superbike

Rea, Kawasaki’nin düzlük hızından memnun değil

Marko: "Van der Linde'nin bir yarıştan men edilmesi gerekiyordu" Norisring
DTM

Marko: "Van der Linde'nin bir yarıştan men edilmesi gerekiyordu"

Çok Okunanlar Bugün

Bottas: "Mercedes, kalan diğer motorlarda sorun bulamadı"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Mercedes, kalan diğer motorlarda sorun bulamadı"

Hamilton, 2021'i kariyerinin "en zorlu şampiyonluk savaşı" olarak görmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, 2021'i kariyerinin "en zorlu şampiyonluk savaşı" olarak görmüyor

Ecclestone, Netflix konusunda Verstappen'i destekliyor
Formula 1 Formula 1

Ecclestone, Netflix konusunda Verstappen'i destekliyor

Andretti, Alfa Romeo/Sauber'i almaktan vazgeçti
Formula 1 Formula 1

Andretti, Alfa Romeo/Sauber'i almaktan vazgeçti

Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"

Mercedes: "Hamilton'ın sekizinci turda pite gelmesi, yarışı kazanmasını sağlayabilirdi"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Hamilton'ın sekizinci turda pite gelmesi, yarışı kazanmasını sağlayabilirdi"

FIA, Raikkonen kararından sonra, F1 sürücüleriyle görüşmeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1

FIA, Raikkonen kararından sonra, F1 sürücüleriyle görüşmeyi planlıyor

Brundle: "Ünlülerin 'saygılı ve terbiyeli' olması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Ünlülerin 'saygılı ve terbiyeli' olması gerekiyor"

Son Haberler

WSBK şampiyonu Checa, 2022 Dakar Rallisi'ne katılacak
Dakar Dakar

WSBK şampiyonu Checa, 2022 Dakar Rallisi'ne katılacak

Toyota, 2022 Dakar Rallisi için yenilenmiş Hilux 4x4'ünü tanıttı
Dakar Dakar

Toyota, 2022 Dakar Rallisi için yenilenmiş Hilux 4x4'ünü tanıttı

KTM, Petrucci'ye 2022 için Dakar teklifi yapmış
Dakar Dakar

KTM, Petrucci'ye 2022 için Dakar teklifi yapmış

Audi, elektrik destekli Dakar aracını tanıttı
Dakar Dakar

Audi, elektrik destekli Dakar aracını tanıttı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.