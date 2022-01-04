Toyota sürücüsü De Villiers, motosiklet sürücüsüyle çarpıştığı için ceza aldı

Güney Afrikalı sürücü, pazartesi akşamı, Şilili sürücü Cesar Zamaran'a çarptığı için zaten cezalandırılmıştı.

Bu olay, Zumaran'ın yere düştüğü yavaş bir bölümde yaşandı. De Villiers, sağdan geçip gitmek istedi ancak bunu yapamadı ve geçerken motosikletini kaldırmaya çalışan Zumaran'a ve motosiklete çarptı.

De Villiers, hakem ofisine çağrıldı ve şöyle dedi: "Kum ve büyük kayaların olduğu bir bölümdeydi. Orada yavaş gidiyordum ve soldaki sürücüyü gördüm."

"Sola doğru sürdüm, sonra sürücüye çarptım ve yere düştü. Ardından biraz geri gittim. O noktada sürücü ayağa kalktı, elini salladı ve bu, benim için iyi olduğunu ve geçebileceğimin işaretiydi."

"Motosiklete geçtim ve orada kum çok yumuşak olduğu için durup, kendimi saplamak istemedim."

FIM hakemleri, olaydan sonra De Villiers'ın devam etme şeklinden memnun olmayan sürücüyle görüştü ve Toyota sürücüsüne beş dakika zaman cezası verdi.

Ancak Salı sabahı, yere düşen bir sürücünün motosikletini ezdiği iddia edilen De Villiers'ın karıştığı ikinci bir olay daha ortaya çıktı.

"Heyet, 3 Ocak Pazartesi günü saat 21:00'de, ikinci etapta bir kum tepesinin arkasında kaza yaptığını bildiren 163 numaralı sürücüyle konuştu."

"Olay, etabın 180 kilometrelik kısmında, saat 11:00 civarında yaşandı."

"Sürücü, bir arabanın yaklaştığını duyduğunda motosikletini çalıştırmaya çalışıyordu. Kenara çekildi. Araba kum tepesini aştı ve motosikletin üzerinden geçerek büyük hasara yol açtı.

"Motosikletçi arabanın numarasını okuyamadı."

İddiaya göre De Villiers, sürücüyü kontrol etmek için durmadı. FIM komiserleri konuyu FIA hakemlerine iletti.

#207 Toyota Gazoo Racing Toyota: Giniel De Villiers, Dennis Murphy Photo by: Red Bull Content Pool