Toyota, Mini Buggy’nin hızı ile başa çıkamıyor

İlk defa Suudi Arabistan’da yapılan Dakar Rallisi’nde X-raid Mini sürücüsü Carlos Sainz, son galip Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah’ın 7 dakika önünde lider durumda.

Carlos Sainz ve Stephane Peterhansel tarafından kullanılan X-raid’in Mini JCW Buggy’leri son 4 etabı kazanmayı başardılar, Toyota ise 4 aracıyla girdiği yarışta şu ana kadar sadece 1 tane etap birinciliği almayı başardı, galip ise ikinci etabı kazanan Giniel de Villiers oldu.

İçinde Motorsport.com'un da bulunduğu medya mensuplarına konuşan Toyota Gazoo Racing Güney Afrika patronu Glyn Hall, FIA’nın bir önceki Dakar’ların verilerini takip ederek hava engelleyicilere göre kuralları dondurduğunu söyledi.

2018’in yazından itibaren getirilen kurallarda FIA, hava engelleyicisinin çapını turbo dizel motorlu araçlarda korurken, 4x4’lük benzinli motorlu araçlarda 38mm’den 37mm’ye düşürdü. Mini stili tek turbolu araçlarda 38mm'lik çap korunurken, Peugeot stili çift turbolu araçlarda ise 38mm olan çap korundu.

Hall ise bu konu hakkında şunları söyledi: “FIA’ya uzun zamandır bunu söylüyordum: Peugeot varken her şey dengeliydi, ancak 2018’de bir anda hava engelleyicilerinin çapını 1mm kısalttılar. Bu, rallinin sonunda 40 dakikaya eşit oluyor. Bununla savaşmak gerçekten çok yorucu.”

“Sürücüler araçtan iniyor ve onlarla (Mini buggyleri) düzlük hızı kapsamında savaşamadıklarını, onların kendilerini çok hızlı geçtiğini söylüyorlardı.”

#304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, Alex Haro Bravo Photo by: Toyota Racing

X-raid Mini patronu Sven Quandt ise Motorsport.com’a yaptığı açıklamada araçlarının belirli bir avantaj sağladığı konusunu yalanladı ve ekledi:

“Glyn ile ilgili problem onun çok ağlaması. Geçen sene lider giderken de ağlıyordu ve şimdi arkada ve yine ağlıyor. Bunu FIA toplantılarında da yapıyor.”

“Gerçekçi olmuyor. 470 km sonrasında aramızda sadece 1 dakikalık bir mesafe var, bundaki problem ne? Eğer son günleri görebilirsek, 2 dakika, 1.5, belki de 1 dakika… Hava kısıtlayıcılarda bir problem yok. Gayet dengeliyiz.”

Cuma günü Fernando Alonso, Mini buggy'lerinin ayrı bir ligde olduğunu söylerken; Alonso’nun takım arkadaşı Al-Attiyah ise Mini aracını “çok hızlı” olarak tanımladı.

Katarlı pilot ayrıca “Daha çok güce ihtiyacımız yok, ancak 4x4’ler ve iki çeker araçlar arasında büyük bir fark var. Bugün herkes bizi geçip gitti, onlarla aynı tempoyu tutturamadım.” dedi.

Diğer taraftan rallinin lideri Carlos Sainz, rakibi Al-Attiyah’ın ve Toyota’nın yorumları hakında sorulan sorulara tutarlı cevaplar verdi.

Sainz konu hakkında “Onlar Fas’ta yarış 15 veya 20 dakika önde tamamladığında kimse itiraz etmedi. Aynı zamanda Dakar’da geçen sene galip olan onlardı ve şu anda sadece 6-7 dakika arkamızdalar.”

“Bence durumlar gayet eşit. Çalıştık, aracımızı geçen sene boyunca geliştirdik ve sonunda bunu göstermiş olduk.” dedi.

Çeviri: Efe Kahya