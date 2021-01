Toyota: "Dakar hız sınırı, X-raid'in 'kaçıp gitmesine' engel olacak"

FIA Cross Country kurallarına göre, aralarında Toyota, X-raid ve Prodrive'ın yeni BRX1 aracının bulunduğu T1 klasmanı ile T2 klasmanı katılımcıları 180 km, T3, T4 ve T5 katılımcıları ise 130 km hız sınırına sahipler.

Bu karar, geçen sene X-raid'in iki çeker Mini John Cooper Works buggy aracında Carlos Sainz ile galibiyet almasının ardından geldi. Geçen senenin ikincisi olan Toyota pilotu Nasser Al-Attiyah, "adil olmayan" bir güç avantajı ile bu galibiyetin alındığını söylemişti.

Toyota Gazoo Racing Güney Afrika patronu Glyn Hall, yeni getirilen bu kural sayesinde dört çeker Hilux araçlarının, Sainz ve Stephane Peterhansel'in X-raid buggy araçları ile mücadele edebileceğini, ancak hız limitinin daha da düşük olması beklediğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Hall şu açıklamalarda bulundu: "Mini'nin geçen sene elde ettiği en büyük avantajlardan biri maksimum hızdı. FIA bunu 180 km/s olarak belirledi; biz onların 170'e kadar düşmesini bekledik ve 175 bile daha iyi olabilirdi. Ancak olanlar oldu."

"Bu kural sayesinde onlar (Mini X-raid araçları), daha hızlı olan etaplarda arayı açamayacaklar. Şunu unutmayın ki Nasser, geçen sene onların önünde kalmayı başarmıştı, bu da Mini buggy araçlarına göre daha fazla risk alındığının bir kanıtı oldu. Bu kadar çok zorladığınızda ve risk aldığınızda, sorun yaşama ihtimaliniz var."

#332 Toyota Gazoo Racing: Henk Lategan, Brett Cummings Fotoğraf: Toyota Gazoo Racing South Africa

Toyota's works effort is once again entering four cars in this year's Dakar, with past winners Al-Attiyah and Giniel de Villiers supported by newcomer Henk Lategan, a two-time South Africa Toyota fabrika takımı Dakar'a tekrardan dört araç ile katılacak. Bu dört araçta ise eski yarış galipleri Al-Attiyah ve Giniel de Villiers'in yanında, takıma yeni katılan iki kez Güney Afrika Cross Country Ralli şampiyonu Henk Lategan ve Shameer Variwa olacak.

Hall'a göre hız sınırı ile beraber, 2021 için getirilen karmaşık rota Al-Attiyah'ın dördüncü Dakar galibiyetini almasına yardımcı olabilir.

Hall'un açıklamaları şöyle: "180 km/s hız limiti bize yardımcı olacak ve araçalarımız bu sene daha hızlı, bunu sanırım ikinci veya üçüncü etaplarda göreceğiz. Ancak aynı zamanda (David) Castera (yarış direktörü) bu sene için daha zorlu bir rota hazırladı ve bu da bize yardımcı olabilir."

"Eğer daha teknik bir rota ise, ki bu da daha çok tümsek ve kavisin olduğu anlamına geliyor, Hilux ve Nasser'e daha uygun olacaktır. Neler olacak göreceğiz, ancak kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum."

X-raid patronu Sven Quandt ise takımının, Toyota'nın sert bir görüşme ile getirdiğini düşündüğü, hız sınırı konusunda bunu kabul etmek dışında başka hiçbir şey yapamayacağını söyledi.

Motorsport.com'un, hız sınırı hakkındaki düşüncelerinin neler olduğu sorusunu yanıtlayan Quandt şunları söyledi: "Toyota bunu getirmek için çok çabaladı. İki çeker araçların daha hızlı olduğunu düşünüyorlardı, ancak baktığınızda iki çeker araçlar rotanın hızlı tarafında çok hızlılar, ancak yavaş kısımlarında hızlı değiller."

"Bunun adil olup olmadığı tartışmalı, ancak bu kural kesinlikle Toyota'nın büyük isteği ile getirilmiş bir kural oldu. Bu, bizim fikrimiz değildi."

"Buggy ile biraz daha hızlıyız burası doğru, ancak Glyn Dakar'ı kazandığında bile mutlu olmuyor. Her zaman bizim çok hızlı olduğumuzu düşünüyor. Bu, onun hiçbir zaman mutlu olmadığı bir şey, her zaman bundan şikayet ediyor ve bunu da ona görüşmelerde söyledim, ancak bunu kabul etmemiz lazım."

#302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger Fotoğraf: X-raid

Toyota ile beraber Quandt, Sebastien Loeb ve Nani Roma'nın sürdüğü Prodrive araçlarının da, BRX1'ın rekabetçi mücadele eksiğine rağmen, galibiyet için mücadele edeceğine inandığını söyledi.

"Prodrive kesinlikle çok hızlı olacaktır. Motor gücü olarak bizden ve Toyota'dan kesinlikle daha öndeler. Ancak Toyota da büyük bir gelişme gösterdi."

"Baja Ha’il'de gördüğümüz gibi (Aralık'ta yapılan Dakar hazırlıklarında), onlar gerçekten çok hızlılar ve onlara karşı savaşmamız için dayanıklı olmamız lazım."

