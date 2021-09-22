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Toyota, 2022 Dakar Rallisi için yenilenmiş Hilux 4x4'ünü tanıttı

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Toyota Gazoo Racing, gelecek sene Dakar Rallisi'nde Prodrive ve Audi'nin yeni araçlarına karşı mücadele edecek olan, yenilenmiş GR DKR Hilux T1+ aracının ilk fotoğraflarını yayınladı.

Toyota Hilux T1+
Toyota Hilux T1+
1/10

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota Hilux T1+
Toyota Hilux T1+
2/10

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota Hilux T1+
Toyota Hilux T1+
3/10

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota Hilux T1+
Toyota Hilux T1+
4/10

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota Hilux T1+
Toyota Hilux T1+
5/10

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota Hilux T1+
Toyota Hilux T1+
6/10

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota Hilux T1+
Toyota Hilux T1+
7/10

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota Hilux T1+
Toyota Hilux T1+
8/10

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota Hilux T1+
Toyota Hilux T1+
9/10

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota Hilux T1+
Toyota Hilux T1+
10/10

Fotoğraf: TOYOTA GAZOO Racing

Ana kategori olan rally-raid araç kategorisine getirilen yeni kurallar sebebiyle takımlar, Ocak ayında yapılacak olan Dakar Rallisi için, ellerinde bulunan 4x4 prototipleri değiştirmek zorunda kaldılar.

Bu efsanevi organizasyona ilk defa katılacak olan Audi, Temmuz ayının sonunda hibrit aracı RS Q e-tron'u tanıtarak, kategoride araç tanıtan ilk üretici olmuştu. Bir hafta sonrasında ise Prodrive, yeni buggy aracını dijital olarak görücüye çıkarmıştı. 

Çarşamba günü ise Toyota, karbon siyah renk düzeni barındıran yeni 4x4 aracının ilk fotoğraflarını yayınladı.

Japon üretici, 2012'den beri katıldığı her yarışta ilk 10 içerisinde yer alan ve 2019'da Dakar'ı kazanan aracı Hilux'un yeni versiyonunu, son birkaç aydır geliştirmekteydi. 

2012'den beri Dakar aracının gelişimi üzerinde çalışan Toyota'nın Güney Afrika bölümü, yeni Land Cruiser 300 GR-S versiyon modelinde kullanılan motoru modifiye ettiği 3.5-litre, çift turbo V6 motoru hakkında oldukça heyecanlı. 

Dakar motorunun en son versiyonu, Giniel de Villiers ve Henk Lategan ile Güney Afrika'da test edilecek.

Toyota, 2021 Dakar kadrosu ile yola devam ediyor

43. Dakar Rallisi'nde Toyota, geçen seneki sürücü kadrosu ile yarışa katılacak ve dört tane GR DKR Hilux T1+ aracı ile yarışacak.

2019 galibi Nasser Al Attiyah ve Mathieu Baumel'in, X-Raid Mini ile yarışacakları dedikodularının çıkmasına rağmen, Toyota ile yola devam edecekleri açıklandı.

Nasser Al Attiyah, "2022 Dakar Rallisi'nde Toyota Gazoo Racing ile yarışacak olmaktan çok mutluyum. 2019'da yarışı beraber kazanmıştık ve şu anda mermi gibi bir araç bizi bekliyor. Bir önceki aracımıza göre kesinlikle daha hızlı olan ve daha elverişli olan GR DKR Hilux T1+ aracımız ile beraber heyecanlı bir yarışa doğru ilerliyoruz." dedi.

De Villiers ise, Alex Haro'nun Prodrive'da yarışan Nani Roma'nın yanına gitmesi ile beraber bu sene Dennis Murphy ile beraber yarışacağı açıklandı.

Üçüncü araçta Güney Afrikalı genç yetenek Lategan ile beraber Brett Cummings, dördüncü araçta ise bir diğer Güney Afrikalı Shameer Variawa ve co-pilotu Danie Stassen yer alacak. 

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