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Sunderland, "Kumarhane" etabında 26 dakika kaybettiği için sinirli

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Dakar Rallisi lideri Sam Sunderland, navigasyon açısından bir "kumarhane" olarak nitelendirdiği etapta yaklaşık 26 dakika kaybetmeyi "sinir bozucu" bulduğunu söyledi.

Sunderland, "Kumarhane" etabında 26 dakika kaybettiği için sinirli

GasGas sürücüsü Sunderland, Suudi Arabistan yarışının 2. etabında liderliği aldı ve iki dakika 39 saniyelik bir avantaj elde etti.

Ancak İngiliz, pazar günkü 402 kilometrelik Riyadh-Al Dawadimi testinde yaşadığı navigasyon sorunları yüzünden günün galibi Jose Ignacio Cornejo'nun 25 dakika 55 saniye gerisinde kaldı.

Bu, Matthias Walkner'ın da zor bir gün geçirmesiyle yeni lider Adrien van Beveren karşısında sadece 5 dakika 38 saniye geride olsa da, Sunderland'in genel sıralamada dördüncü sıraya gerilediğini gösteriyor.

Sunderland'in işi GasGas takım arkadaşı Daniel Sanders'ın kaza yapmasıyla daha da zorlaştı ve yolu açmak zorunda kaldı.

Sunderland, "Biraz zor bir gündü."

"Sander'lerin kaza yapmasıyla kötü bir başlangıç oldu ve etap, navigasyon yüzünden gerçekten çok zor geçti. Yani önde başlamak için ideal bir durum değildi."

"00 aracından sonra yağmurun olduğu pistlerin çoğu yıkanmıştı bu yüzden bir kumarhane gibiydi. Sadece bir para atıyorsunuz ve doğru tarafın gelmesini umuyorsunuz. Açıkçası bu biraz sinir bozucu. Ancak aynı zamanda gelecek günlerde diğer sürücüler için de aynı şeyin olacağına eminim."

"Dün bile insanlar yarışa liderlik etmekten heyecanlı olup olmadığımı soruyordu. Tabii ki güzel bir şey ama dinlenme gününde bunun hiçbir anlamı olmuyor. Hâlâ önümüzde uzun günler var ve eminim atak yapmak ve zaman kazanmak için birçok fırsat olacak."

"van Beveren adına mutluyum ama yarın açılış yapmak zorunda kalacak yani aynı işi o yapacak. Bu bir yarış ve bu yüzden de ilginç." dedi.

Yamaha sürücüsü van Beveren etabı onuncu sırada bitirdi ve Cornejo'ya 12 dakika 34 saniye kaybetti. Ancak bitime beş etap kala, genel sıralamada KTM sürücüsü Walkner'a karşı 5 dakika 12 saniyelik bir avantajı var.

Genel lider, "Yapabildiğim an atak yapmaya çalıştım ama navigasyon açısından zorluydu."

"İyi bir sonuç alabileceğimi biliyordum bu yüzden her şeyimi verdim. İşe yaradı."

"Liderliğimi korumak için elimden gelenin en iyisini yapacağım ama çok da çıldırmayacağım. Hedefim finiş çizgisini görmek. Tecrübemi kullanacağım ve orijinal plana sadık kalacağım."

"Hâlâ bitmiş değil ve sonuna kadar zorlamayı düşünüyorum. Eğer her şey yolunda giderse muhteşem olur." dedi.

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