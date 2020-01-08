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Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il:
11 Saat
:
42 Dakika
:
15 Saniye
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Dakar / Dakar / Etap raporu

Sunderland ceza aldı, etabı Cornejo kazandı

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Sunderland ceza aldı, etabı Cornejo kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Oca 2020 15:26

Sam Sunderland, hız sınırını aştığı için beş dakikalık bir ceza almasının ardından dördüncü etap zaferini kaybetti.

Sunderland, bugün gerçekleştirilen etabı Jose Ignacio Cornejo'nun 11 saniye önünde ilk sırada tamamlamış ve bu yılki ilk etap zaferini elde etmişti.

Ancak 2017 şampiyonu,katılımcıların 30 km/s daha hızlı gidemeyeceği bir kısımda, hız sınırını aştığı aştı.

Sunderland tam da bundan ötürü beş dakikalık bir zaman cezası aldı ve bu da onu sekizinci sıraya düşürdü.

Sonuç olarak Cornejo, dördüncü yılında ilk etap zaferini elde etmiş oldu.

Kevin Benavides ikinci olurken, böylelikle Honda 1-2 oldu. Ross Branch ise üçüncü sıraya yükseldi.

Sunderland bu cezayla, genel klasmanda Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla'nın gerisinde altıncı sıraya geriledi.

Dördüncü etap sonrası genel klasman (Motosiklet, top 10):

Poz. Sürücü Motosiklet Zaman/Fark
1

United States Ricky Brabec

 Honda 15h06m43s
2

Argentina Kevin Benavides

 Honda 2m30s
3

Chile Jose Ignacio Cornejo

 Honda 8m31s
4

Australia Toby Price

 KTM 12m09s
5 Chile Pablo Quintanilla Husqvarna 17m52s
6

United Kingdom Sam Sunderland

 KTM 19m11s
7

Spain Joan Barreda

 Honda 25m20s
8

Argentina Luciano Benavides

 KTM 26m30s
9 Austria Matthias Walkner KTM 27m03s
10 United States Skyler Howes Husqvarna 34m28s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 4: Neom - Al-`Ula
Pilotlar Sam Sunderland
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il Başlangıç:
11 Saat
:
42 Dakika
:
15 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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