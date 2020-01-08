Sunderland ceza aldı, etabı Cornejo kazandı

Sunderland, bugün gerçekleştirilen etabı Jose Ignacio Cornejo'nun 11 saniye önünde ilk sırada tamamlamış ve bu yılki ilk etap zaferini elde etmişti.

Ancak 2017 şampiyonu,katılımcıların 30 km/s daha hızlı gidemeyeceği bir kısımda, hız sınırını aştığı aştı.

Sunderland tam da bundan ötürü beş dakikalık bir zaman cezası aldı ve bu da onu sekizinci sıraya düşürdü.

Sonuç olarak Cornejo, dördüncü yılında ilk etap zaferini elde etmiş oldu.

Kevin Benavides ikinci olurken, böylelikle Honda 1-2 oldu. Ross Branch ise üçüncü sıraya yükseldi.

Sunderland bu cezayla, genel klasmanda Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla'nın gerisinde altıncı sıraya geriledi.

Dördüncü etap sonrası genel klasman (Motosiklet, top 10):