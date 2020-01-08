Sunderland ceza aldı, etabı Cornejo kazandı
Sam Sunderland, hız sınırını aştığı için beş dakikalık bir ceza almasının ardından dördüncü etap zaferini kaybetti.
Sunderland, bugün gerçekleştirilen etabı Jose Ignacio Cornejo'nun 11 saniye önünde ilk sırada tamamlamış ve bu yılki ilk etap zaferini elde etmişti.
Ancak 2017 şampiyonu,katılımcıların 30 km/s daha hızlı gidemeyeceği bir kısımda, hız sınırını aştığı aştı.
Sunderland tam da bundan ötürü beş dakikalık bir zaman cezası aldı ve bu da onu sekizinci sıraya düşürdü.
Sonuç olarak Cornejo, dördüncü yılında ilk etap zaferini elde etmiş oldu.
Kevin Benavides ikinci olurken, böylelikle Honda 1-2 oldu. Ross Branch ise üçüncü sıraya yükseldi.
Sunderland bu cezayla, genel klasmanda Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla'nın gerisinde altıncı sıraya geriledi.
Dördüncü etap sonrası genel klasman (Motosiklet, top 10):
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman/Fark
|1
|
Ricky Brabec
|Honda
|15h06m43s
|2
|
Kevin Benavides
|Honda
|2m30s
|3
|
Jose Ignacio Cornejo
|Honda
|8m31s
|4
|
Toby Price
|KTM
|12m09s
|5
|Pablo Quintanilla
|Husqvarna
|17m52s
|6
|
Sam Sunderland
|KTM
|19m11s
|7
|
Joan Barreda
|Honda
|25m20s
|8
|
Luciano Benavides
|KTM
|26m30s
|9
|Matthias Walkner
|KTM
|27m03s
|10
|Skyler Howes
|Husqvarna
|34m28s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|Pilotlar
|Sam Sunderland
|Takımlar
|Red Bull KTM Factory Racing
|Editör
|David Gruz
Sunderland ceza aldı, etabı Cornejo kazandı
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Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
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|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
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Pzt 13 Oca
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