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Straver, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti

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Straver, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Mark Bremer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Oca 2020 11:56

Hollandalı motosiklet sürücüsü Edwin Straver, 2020 Dakar Rallisi'nde geçirdiği kazadan sonra 48 yaşında hayatını kaybetti.

Dakar'ın alt kategorisi olan Original by Motul kategorisinde KTM 450 EXC'yi süren Straver, 16 Ocak'ta Suudi Arabistan merkezli rallide kaza yapmıştı.

Kazanın ardından 10 dakika boyunca kalbi duran 48 yaşındaki sürücü, daha sonra tıbbi ekibin yardımıyla hayata döndürülmüştü.

Helikopterle Suudi Arabistan'ın başkenti olan Riyad'daki bir hastaneye nakledildi ve birkaç gün boyunca durumu kritik olarak kaldı.

Bu hafta başında Hollanda'ya getirilen Straver'ın beynindeki hasar çok büyüktü. Bağlı olduğu solunum cihazı, ailesine danışılarak çıkarıldı ve cuma günü hayatını kaybetti.

Hollandalı sürücü, kariyerinde üçüncü kez Dakar Rallisi'ne katılmıştı.

Böylelikle 2020 Dakar Rallisi'nde Paulo Goncalves'ten sonra hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

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Editör Valentin Khorounzhiy

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Paz 5 Oca
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09:03
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05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
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Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
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Per 16 Oca
Cum 17 Oca
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