Straver, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti

Dakar'ın alt kategorisi olan Original by Motul kategorisinde KTM 450 EXC'yi süren Straver, 16 Ocak'ta Suudi Arabistan merkezli rallide kaza yapmıştı.

Kazanın ardından 10 dakika boyunca kalbi duran 48 yaşındaki sürücü, daha sonra tıbbi ekibin yardımıyla hayata döndürülmüştü.

Helikopterle Suudi Arabistan'ın başkenti olan Riyad'daki bir hastaneye nakledildi ve birkaç gün boyunca durumu kritik olarak kaldı.

Bu hafta başında Hollanda'ya getirilen Straver'ın beynindeki hasar çok büyüktü. Bağlı olduğu solunum cihazı, ailesine danışılarak çıkarıldı ve cuma günü hayatını kaybetti.

Hollandalı sürücü, kariyerinde üçüncü kez Dakar Rallisi'ne katılmıştı.

Böylelikle 2020 Dakar Rallisi'nde Paulo Goncalves'ten sonra hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.