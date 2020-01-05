Steiner: "Dakar, Alonso'ya keyif verecek"
Haas F1 patronu Gunther Steiner, Fernando Alonso'nun Dakar'a katılmasının iki taraf için de olumlu olacağını söyledi.
Çifte Formula 1 şampiyonu ve Le Mans 24 Saat galibi Alonso, aylar süren hazırlıklardan sonra ilk kez efsanevi Dakar Rallisi'ne katılacak.
İspanyol sürücünün nasıl bir performans ortaya koyacağı bilinmiyor ancak gelişiyle birlikte etkinliğe olan ilgi ciddi oranda artmış durumda.
Haas F1 patronu Gunther Steiner, Alonso'nun ilk Dakar mücadelesiyle ilgili yaptığı açıklamada, İspanyol sürücünün bu mücadeleden keyif alacağını söyledi.
Steiner, "Alonso'nun gelişi Dakar'a fayda sağlayacak. Ama bence Fernando da bu zorlu maratona katılmaktan zevk alacak. Fernando'nun iyi performans gösterebileceğini düşünüyorum."
"Fernando'nun kum tepelerindeki hızlı gezintiyle ilgili herhangi bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Bu ilginç bir mücadele olacak çünkü daha önce yaptığı her şeyden çok farklı."
"Bu genel olarak motor sporları için iyi bir şey. Alonso sevdiği şeyi yapıyor ve böyle bir fırsata sahip olması herkes için harika."
"Kazanıp kazanamayacağını bilmiyorum ama bence her şey olumlu şekilde giderse kazanabilir. Yine de bu, deneyim gerektiren bir ralli ve belki de bu yıl başarı elde etmesi zor olacak. Ama iki veya üç yıl sonra neden olmasın?"
"Suudi Arabistan'daki etapların herkes için yeni olması ona yardımcı olabilir. Ama aynı zamanda bu, yardımcı pilotun çalışmalarına da çok bağlı. Bu yüzden Marc Coma'nın deneyimi çok önemli olacak. Ayrıca Alonso'nun onu dinlemeyi de öğrenmesi gerekiyor." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
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|Editör
|Kemal Şengül
Steiner: "Dakar, Alonso'ya keyif verecek"
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