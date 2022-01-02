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Dakar / Dakar Haberler

Sorun yaşayan Peterhansel'in galibiyet umutları daha ilk etapta tükendi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

2022 Dakar Rallisi, 2021 yılında bu zorlu etkinliği kazanan Stephane Peterhansel için pek de iyi başlamadı. Audi sürücüsü, aracında yaşadığı süspansiyon sorununun ardından daha henüz ilk bölümde yolda kaldı.

Sorun yaşayan Peterhansel'in galibiyet umutları daha ilk etapta tükendi

Cumartesi günü gerçekleştirilen 19 kilometrelik prologue etabının ardından, 2022 Dakar Rallisi'nin ilk etabı bugün gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk resmi etabının adı 'Etap 1B' olurken, toplam uzunluğu 333 kilometreydi.

Son şampiyon Stéphane Peterhansel, Cumartesi günü yepyeni Audi RS Q e-tron ile kasıtlı olarak yavaş gitmişti ve Pazar günkü etaba 14. sıradan başladı. Fransız sürücü, etabın kumlu ilk bölümünde iyi durumdaydı ve hibrit motorlu Audi ile, lider Nasser Al-Attiyah'ın sadece altı saniye gerisindeydi.

Ancak 153. kilometreye geldiğinde Peterhansel için işler pek de iyi gitmedi. Audi'nin arka süspansiyonunda kırık oluştu. Muhtemel buna sebep olan şey büyük bir kaya veya dağlık kısımdaki bir temastı.

Peterhansel ve yardımcı pilotu Eduard Boulanger, olayda zarar görmedi ancak hasarı onarmak için servis kamyonunu beklemek zorundalar.

Peterhansel, şu dakika itibariyle yola devam edebilmiş değil ve hasar giderilse bile epey vakit kaybedecek. Bu nedenle Fransız sürücünün Dakar'ı kazanma umutları sonraki yıllara kalmış olacak.

Ayrıca bu yıl Dakar'a katılan Audi için büyük bir darbe olacak. Şu anda takımı Carlos Sainz ve Matthias Ekström de  temsil ediyor.

#200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger

#200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger

Fotoğraf: A.S.O.

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