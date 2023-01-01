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Dakar / Dakar Haberler

Son şampiyon Sam Sunderland, Dakar Rallisi'ne veda etti

GasGas fabrika sürücüsü Sam Sunderland Dakar Rallisi'nden çekilmek durumunda kaldı. İngiliz sürücü Pazar sabahı ilk etapta kaza yaptı.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Son şampiyon Sam Sunderland, Dakar Rallisi'ne veda etti
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Organizatörler kısa bir açıklama yaparak Sam Sunderland'in etabın 52. kilometresinde düştüğünü doğruladılar.

Açıklamada, "Son şampiyon özel etabın 52. kilometresinde kaza yaptı ve tıbbi yardım alıyor."

"Bilinci açık ve tamamen hareket halinde ancak sırtını incitti. Bu nedenle ileri tetkik için Yanbu hastanesine götürüldü." denildi.

Sunderland, Cumartesi günkü prolog etabını dokuzuncu sırada tamamlamıştı.

2023'te ralliye veda etmesinin ardından 10 kez katıldığı Dakar'a altıncı kez veda etmiş oldu.

2018'de Dakar'da mutlu sona ulaşan Sunderland, geçen yılki ralliyi sadece bir etap zaferiyle ilk sırada noktalamıştı. Bu, GasGas'ın Dakar Rallisi'ndeki ilk zaferiydi.

Matthias Walkner ve Luciano Benavides muhtemelen kaza yapan Sunderland'e ilk müdahaleyi yapan isimler oldular. İlk geçiş noktasında makul ölçüde öndeydiler fakat o noktadan itibaren epey geride kaldılar. Bunun Sunderland'e yardım ettikleri için olması halinde, kaybettikleri zaman gün sonunda geri verilecek.

Sunderland bu Dakar'da yarış dışı kalan ilk kişi değil. Cumartesi günü, İspanyol Eduardo Iglesias düşerek köprücük kemiğini kırmıştı

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