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Dakar / Son dakika

Sainz ve Peterhansel, Dakar 2021'de X-raid Mini ile devam edecekler

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Sainz ve Peterhansel, Dakar 2021'de X-raid Mini ile devam edecekler
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

X-raid Mini takımı, Suudi Arabistan'da yapılacak olan 2021 Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz ve Stephane Peterhansel ile yola devam etme kararı aldı.

Bu kararla beraber ikili, Mini ile Dakar'a üst üste üçüncü kez katılmış olacaklar. Her iki pilot da Peugeot'nun fabrika takımı olarak ralliden ayrılması sonucunda 2019'da takıma katılmışlardı.

Sainz ve Peterhansel, X-raid'in iki Mini JCW Buggy aracını sürecek. Takımın 4x4 araçlarıyla yapacağı girişlerin kadrosu ise belirsizliğini koruyor.

Bu sene Ocak'ta yapılan 42. Dakar Rallisi'ni kazanan Sainz, Mini'nin 2012-2015 arası aldığı üst üste dört zaferin sonrasında markanın 5 yıl aradan sonra ilk zaferini almayı başarmıştı.

Sainz açıklamalarında şunları söyledi: "Önümüzdeki Dakar'da X-raid takımı ile beraber mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Tabii ki de 2020'de aldığım galibiyeti korumaya çalışacağım."

"Biraz da zaman geçtiğine göre, şunu söylemeliyim ki aldığım bu galibiyet en çok gurur duyduklarımdan bir tanesi. Bir sonraki Dakar'ın bir başka mükemmel organizasyon olacağından eminim, hatta bu senenin deneyimlerinden sonra biraz daha bile iyi olacaktır."

"MINI JCW Buggy hakkında ise, her ne kadar belirli alanlarda gelişmek konusunda zor zamanlar geçirmiş olsak da, takım inanılmaz bir iş yaptı ve daha iyi bir duruma bile geldiğimizi düşünüyorum."

Peterhansel ise şunları söyledi: "Bir sonraki Dakar'da X-raid takımının bir kez daha parçası olmak için sabırsızlanıyorum. Son Dakar'ı kazanamadım, ancak geçen seneden iyi anılarım var: takım ruhu inanılmazdı ve aracın sürüşü de gayet iyiydi."

"Aldığım üçüncülükten memnunum. Gayet motive olmuş bir durumdayım, sebebi belki de Buggy'nin daha iyi olacağından emin olduğum içindir."

"Yanımda yeni bir co-pilot var ve bence Edouard, Dakar'ın şifresini tamamıyla çözme konusunda oldukça fazla potansiyele sahip."

"Suudi Arabistan'daki organizasyonu iple çekiyorum, oradaki manzara gerçekten inanılmaz."

Koronavirüs pandemisinin etkilerine rağmen X-raid, 2020'de Mini Buggy aracına belirli güncellemeler getirmeyi başardığını söyledi, buna ek olarak hem Sainz hem de Peterhansel, Ağustos ayında araçtaki yeni parçaları test etme fırsatı yakaladılar. 

X-raid, 2021 Dakar organizasyonuna hazırlık amacıyla bu ay yapılacak olan Endülüs Rallisi'ne iki fabrika sürücüsüyle birden katılacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Pilotlar Carlos Sainz , Stéphane Peterhansel
Takımlar X-Raid
Editör Rachit Thukral

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