Sainz: "Üçüncü etapta yaşananlar gece uyutmayan bir film tadındaydı"
Üçüncü etapta ciddi zaman kaybeden ve yarım saat geri düşen Carlos Sainz, başına gelenlerin bir korku filmini andırdığını düşünüyor.
Dördüncü zaferi için yola koyulan ve ilk iki gün iyi bir performans sergileyen Sainz, Audi RS Q e-tron E2 ile yaşadığı sorunlar nedeniyle iki kez durmak zorunda kaldı ve büyük zaman kaybetti.
Alula ve Ha'il arasındaki 467 km'lik üçüncü etaba en büyük rakibi Nasser Al-Attiyah'ın 2 dakika 12 saniye önünde başlayan İspanyol sürücü, ilk olarak 213. kilometrede aracının sol arka köşesindeki bir kırılma nedeniyle durmak zorunda kaldı.
30 dakika kaybettikten sonra yola devam eden Sainz, sonrasında ise lastik patlattı ve takım arkadaşı Mattias Ekstrom'ün yardımını beklerken 20 dakika daha kaybetti.
Motorsport.com'a konuşan Sainz, "Etap iyi başladı, çünkü [Erik] Van Loon'u yakaladım, Nasser ile farkı azalttım ve kendisi lastik patlattıktan sonra öne geçtim."
"Gerçekten iyi gidiyordum, iyi bir tempoyla, ama aniden, sağ virajda, arka süspansiyonda garip bir şey hissettim. Bir bilyeli mafsal kırılmıştı. Neden kırıldığını anlamadık, bunlar daha önce hiç sorun çıkarmayan güçlü parçalardı."
"Neyse ki araçta yedek parçalar vardı ve değiştirmek için durduk. Ne Lucas [Cruz, yardımcı pilotu] ne de ben bu işi nasıl yaptığımızdan memnun değiliz, çok daha hızlı yapılabilirdi."
"Yola devam ettim, sert ataklar yaptım ama bu kez de lastiğimiz patladı. Kriko ile ilgili bir sorun yaşadık ve lastiği değiştirmek için aracı taşlarla kaldırmak zorunda kaldık.
"Bunu yaptığımızda diğer lastiği patlattık ve tamir sürecinde patlayan ikinci lastiği çıkarmakta zorlandık, çıkmayan bir vida vardı."
"Ayrıca bijon anahtarını da kırdık, bu nedenle Ekstrom'un yardımını beklemek zorunda kaldık. Yaşananlar gece uyumanızı zorlaştıran bir korku filmi gibiydi." dedi.
#207 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz
Photo by: A.S.O.
Sainz, kendisi gibi zor bir gün geçiren ve etabı ilk 10'un dışında tamamlayan lider Al-Attiyah'ın yarım saatten fazla gerisinde bulunuyor. Al-Attiyah genel klasmanda Yazeed Al-Rajhi'nin 13 dakika 20 saniye önünde yer almakta.
Üçüncü sırada en iyi Audi sürücüsü konumundaki Stephane Peterhansel yer alıyor, ancak Mösyo Dakar zirveden tam 20 dakika geride.
Sainz'ın maratonun kalan 11 etabında kapatması gereken fark ise 33 dakika 11 saniye.
İspanyol sürücü, "Hâlâ buradayız. Amacımız daha net bir stratejiyle atağa geçmek ve toparlanmaya çalışmak."
"Dakar'da yarım saat çok fazla, ama sonuçta pek çok şeyin yaşandığı bir ralli oluyor. Umalım ki artık bu olaylar bizim değil de öndekilerin başına gelsin."
"Atağa geçerek başınıza daha fazla şey gelmesine yönelik ihtimalleri arttırıyorsunuz, ancak deneyeceğiz ve bu ihtimalleri azaltacağız." dedi.
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