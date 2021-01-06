Sainz: "Navigasyon hatası pahalıya patladı"

Etkinliğin açılış etabına liderlik eden Sainz, genel klasman lideri ve X-Raid Mini'den takım arkadaşı Stephane Peterhansel'in 33 dakika 34 saniye gerisinde kaldığı üçüncü günde büyük hayal kırıklığı yaşadı.

406 km'lik Wadi Ad-Dawasir etabına kısa bir süre liderlik etmelerine rağmen Sainz ve yardımcı pilot Lucas Cruz, bir navigasyon problemi yaşadılar ve ardından lastik patlattılar.

Sainz, günün ardından oldukça sinirliydi ve navigasyon hatası nedeniyle kaybolan zamanın kendileri için büyük bir darbe olduğunu belirtti.

Sainz, "Bizim için oldukça karmaşık bir gündü. Yazık oldu çünkü iyi gidiyorduk. Ama iyi bir etap geçirebilmek için her şeyi bir araya getirmeniz gerekiyor. Bugünkü sorun navigasyondu. Bize yarım saatten fazla zamana mâl oldu" dedi.

Salı günkü etabın ardından Sainz, klasmanda üçüncü sıraya geriledi ve her ne kadar önünde dokuz etap olsa bile galibiyet şansının düşük olduğunu düşünüyor.

"Yarışa baktığımızda, yarım saat gelişmek zorunda kalmak oldukça karmaşık bir durum."

"Bizim açımızdan bakarsak, başımızı önümüze eğit sürmeye devam etmeliyiz. Yarış uzun ve diğerlerine neler olacağını görmemiz gerekiyor. Çünkü aksi takdirde böylesine önemli bir farkı kapatamazsınız."

“Ama Dakar böyledir, son kilometrelere kadar her şey olabilir. Şimdi sadece yolumuza devam edip neler olacağını görmeliyiz."