Sainz: "Mini buggy, Toyota’yla yarışmaya hazır"

2 kez Dakar galibi Sainz, efsane rallideki 3.galibiyetini, Peugeot ile 4 senelik iş birliğinin sonunda geçtiği Mini takımındaki ikinci senesinde almaya çalışacak.

Sainz’ın bu seneki yarıştaki galibiyet umutları rallinin üçüncü etabında, İspanyol pilotun Mini’sinin bir hendekten geçerken sol süspansiyonunun kırılmasının sonucunda aracın tamirde 3 saat kaybetmesiyle sona erdi. Sainz yarışı 13.sırada bitirirken, Nasser Al-Attiyah Toyota’yla beraber galibiyete ulaştı.

Sainz ve takım arkadaşı Stephane Peterhansel, Ocak’ta galibiyeti Toyota’nın elinden alıp X-raid’e 2015’ten sonraki ilk galibiyeti getirmek istiyorlar.

Sainz’ın Fas Rallisi’nde ve Suudi Arabistan menşeili Sharqiyah Baja’da aldığı ikincilik sayesinde tecrübeli pilot Dakar Rallisi öncesi özgüven toplamış oldu.

Sainz “Aracımız çok yeni olmasına rağmen, önceki sene çok önemli bir adım attık. Araç çok hızlıydı ancak lastik basıncı ayarlarında çıkan problemler gibi absürt problemler yaşadık ve bu bizi sıralamada geriye itti."

“Bu sorunlar bize baş ağrıları yarattı ancak bunlar çözüldü ve bence bu yıl, geçen yıl aldığımız sonuçtan dersler çıkartarak Dakar’a daha çok garantiyle gidiyoruz."

“Favori olan taraf olarak gösterilen Toyota’ya karşı bir savaş koyabileceğimiz için çok mutluyuz. Aracın ağırlığı üstünde çalıştık, çok önemli ağırlıklardan tasarruf ettik."

“4x4’lere karşı olan en büyük şansımız minimum ağırlığımızın daha az olması. Bu sene minimum ağırlığa daha yakın olacağız, geçen sene böyle değildi. Bu değişim, bizi savaşacağımıza inandırıyor.” dedi.

Sainz, Dakar Rallisi’nin Güney Amerika’da geçirdiği 10 seneden sonra ilk defa geldiği Orta Doğu’da, iki çekişli Mini ve dört çekişli Toyota arasındaki güç dengesinin Orta Doğu’ya özel arazi tipinin belirleyeceğini kabul ediyor.

57 yaşındaki sürücü “Hepimizde bulunan en büyük şüphe, önceki senelerde ne bulacağımız hakkında biraz da olsa fikir sahibi olmanın aksine, bizim ne bulacağımız. Anlaşılan ilk haftadaki etaplarda, aynı Fas’ta olduğu gibi, taşların bolca bulunduğu çakıl yollar bulunurken ikinci haftadaki etaplarda çok fazla kum, kum tepeleri ve çöl olacak.

“Daha çok taş olup olmamasına göre değişir. Lastiklerimiz patlamaya daha dayanıklı bir yapıya sahip, bu yüzden ne kadar sert ve taşlı olursa bizim için o kadar iyi olur.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Çeviri: Efe Kahya