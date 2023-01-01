Sainz Jr, yılbaşını Dakar Rallisi padoğunda geçirdi
Carlos Sainz Jr, yılbaşını dördüncü Dakar Rallisi galibiyetini arayan babası Carlos Sainz ile geçirmek için Suudi Arabistan'a gitti. İspanyol pilot, ilk kez Dakar atmosferini tadıyor.
Kış arasının bitmesine ve bir diğer yoğun F1 sezonunun başlamasına henüz iki ay var, pilotlar da bu süreyi dinlenerek ve aileleriyle vakit geçirerek değerlendiriyorlar. Yılbaşı ve Noel tatilleri de pilotlara herhangi bir aktivite için büyük fırsat sunmakta denilebilir.
Babası ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu bilinen Sainz Jr. da yılbaşını geçirmek için Dakar Rallisi padoğundaydı, ancak kendisinin amacı kutlama yapmaktan ziyade Dakar büyüsünün tadına bakmaktı -nitekim hiçbir sürücü ilk güne hazırlanmak için yılbaşı kutlaması yapmadı.
İlk kez Dakar Rallisi'ni yerinden izlemeye giden Sainz Jr'ın gelecekte çöldeki mücadeleye katılıp katılmayacağı ise uzun süre daha belirsizliğini koruyacak.
Rallinin ilk gününün ardından konuşan baba Sainz, "Geçen yıl oteldeydik ve yılın ilk gününü bekliyorduk, ancak bugün sakiniz ve erken yatacağız, herhangi bir parti olmayacak."
"Gece yarısında özel bir şey yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum, sormadım da, ancak farklı bir şey yapılacağını sanmıyorum. Gece yarısını beklemeyeceğim." dedi.
Oğlunun Dakar'a katılmayı düşünüp düşünmediği de sorulan Sainz, "Sanırım o an geldi, ancak bunun için daha çok zaman var, dolayısıyla ne o bunu düşünüyor, ne de ben." dedi.
Son Haberler
McLaren, yeni rüzgar tünelinin etkisini 2025 ve sonrasında görmeyi bekliyor
Zak Brown'a göre McLaren'ın yeni rüzgar tüneli ve simülatörünün faydaları 2025 Formula 1 aracının gelişiminde tam anlamıyla hissedilecek.
Çin GP'si takvime geri mi dönüyor?
Geçtiğimiz haftalarda iptal edilen Çin GP'sinin geri dönme ihtimali ortaya çıkmış vaziyette; nitekim Çin hükümeti birçok kısıtlamayı kaldırmaya hazırlanıyor!
Çaylak pilotları antrenman seansına çıkarma kuralı ne kadar başarılı oldu?
Yeni kurallarla birlikte takımların en az iki antrenman seansında bir çaylakla yarışmasının zorunlu kılınması, birçok ismin kendini göstermesi için önemli bir fırsattı.
Zhou: "Bottas en çok şey öğrendiğim isimlerden birisi"
F1 2022 gridindeki tek çaylak olan Zhou Guanyu, Valtteri Bottas'ın kendisine çok yardımcı olduğunu söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.