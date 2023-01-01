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Dakar / Dakar Haberler

Sainz Jr, yılbaşını Dakar Rallisi padoğunda geçirdi

Carlos Sainz Jr, yılbaşını dördüncü Dakar Rallisi galibiyetini arayan babası Carlos Sainz ile geçirmek için Suudi Arabistan'a gitti. İspanyol pilot, ilk kez Dakar atmosferini tadıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Sainz Jr, yılbaşını Dakar Rallisi padoğunda geçirdi
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Kış arasının bitmesine ve bir diğer yoğun F1 sezonunun başlamasına henüz iki ay var, pilotlar da bu süreyi dinlenerek ve aileleriyle vakit geçirerek değerlendiriyorlar. Yılbaşı ve Noel tatilleri de pilotlara herhangi bir aktivite için büyük fırsat sunmakta denilebilir.

Babası ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu bilinen Sainz Jr. da yılbaşını geçirmek için Dakar Rallisi padoğundaydı, ancak kendisinin amacı kutlama yapmaktan ziyade Dakar büyüsünün tadına bakmaktı -nitekim hiçbir sürücü ilk güne hazırlanmak için yılbaşı kutlaması yapmadı.

İlk kez Dakar Rallisi'ni yerinden izlemeye giden Sainz Jr'ın gelecekte çöldeki mücadeleye katılıp katılmayacağı ise uzun süre daha belirsizliğini koruyacak.

Rallinin ilk gününün ardından konuşan baba Sainz, "Geçen yıl oteldeydik ve yılın ilk gününü bekliyorduk, ancak bugün sakiniz ve erken yatacağız, herhangi bir parti olmayacak."

"Gece yarısında özel bir şey yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum, sormadım da, ancak farklı bir şey yapılacağını sanmıyorum. Gece yarısını beklemeyeceğim." dedi.

Oğlunun Dakar'a katılmayı düşünüp düşünmediği de sorulan Sainz, "Sanırım o an geldi, ancak bunun için daha çok zaman var, dolayısıyla ne o bunu düşünüyor, ne de ben." dedi.

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