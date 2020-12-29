Sainz, Dakar'da Toyota veya Mini galibiyeti bekliyor

Son yıllarda Dakar Rallisi, Peugeot'nun da fabrika desteğini çekmesinin ardından, liderliğin Toyota ve Mini X-raid arasında süren yarışlara ev sahipliği yaptı.

Ancak an itibariyle bu ikilinin yanındaki mücadele, Bahrain Raid Xtreme takımının girişi ile beraber, gittikçe kızıştı. Bahrain Raid Xtreme, WRC efsanesi Sebastien Loeb ve 2015 Dakar galibi Nani Roma yönetiminde, Prodrive'ın ürettiği BRX1 aracıyla yarışacak.

Yarışın son galibi olan Sainz, Mini ve Toyota'nın araç kategorisinde favori olduğunu, BRX'in deneyim eksikliğinin büyük bir sorun çıkaracağını söyledi.

İspanyol efsanenin açıklamaları şu şekilde: "Bence yarış Toyota ve Mini'ler arasında geçecek. Çok fazla Toyota aracı yok ve sadece iki Mini aracı var. Son iki rallide Toyota'nın gelişmiş olduğunu gördük. Nasser [Al-Attiyah] ile olan mücadele zorlu olacaktır."

"Prodrive araçlarında çok iyi iki sürücü var. Loeb'ün yeniden yarışa dönmesi, sürücü havuzunun kalitesini artırıyor. Prodrive'ın ise liderlik için mücadele edebilecek ve dayanıklı olacak olan bir araç yapma ihtimali çok yüksek."

"Katılımınızdaki ilk senede kazanmanız çok zor, ancak bunun imkansız olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar çok test yaparsanız, yarıştaki temponuz ve sürpriz yapma ihtimaliniz o kadar farklıdır."

Prodrive Dakar Fotoğraf: Prodrive Carlos Sainz, X-raid MINI JCW Buggy Fotoğraf: X-Raid Team

Dakar Rallisi, ASO ve körfez ülkesinde yapılan beş yıllık anlaşmanın bir parçası olarak, üst üste ikinci kez Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

ASO Başkanı David Castera, bu seneki Dakar'ın ikinci haftasında bulunan birkaç etabının "çok hızlı" olduğunu söylese de organizasyon, yarışın ilk haftasında bulunan alanlara odaklanmış durumda - yeni rota ise, bir önceki seneye göre "%80-%90 oranında daha farklı" bir durumda."

Maraton etabında birkaç değişiklik yapıldı. Bu değişiklik sebebiyle sürücüler, etap öncesinde bir ceza almadan lastik değiştiremeyecekler.

2021 için yapılan değişiklikler hakkında konuşan Sainz şunları söyledi: "Bu senenin başında yönetim, Suudi Arabistan'ın yarış için olan inanılmaz potansiyelinin farkına vardı."

"Bu sene ilk defa ikinci hafta daha tehlikeli olacak, yönetim bizi dinledi ve yeni şeyler öğrendi. Sanırım bu sene ilk iki hafta boyunca daha kuzeye doğru ilerleyeceğiz, ki ilk hafta gerçekten inanılmaz olacak gibi duruyor."

"Bir maraton etabı var, ki ilk defa daha zor olacak çünkü bir kez lastik patlatırsanız size yardımcı olan kamyondan lastik alamıyorsunuz. Sadece iki tane yedek lastiğiniz var."

"Bir sonraki günde lastik patlatırsanız ve yardımcı ekip size lastik verirse, 15 dakika ceza alıyorsunuz. Eğer her iki lastiğe ihtiyaç duyarsanız cezanız 30 dakika oluyor. Lastik patlatmamak için oldukça dikkatli ve oldukça şanslı olmanız gerekiyor."

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