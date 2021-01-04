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Dakar / Son dakika

Sainz: "COVID, 2021 Dakar Rallisi'ndeki baskıyı ikiye katladı"

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Sainz: "COVID, 2021 Dakar Rallisi'ndeki baskıyı ikiye katladı"
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Yardımcı Editör: Maria Guidotti
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ralli efsanesi Carlos Sainz, koronavirüs salgınının neden olduğu belirsizlik nedeniyle Dakar Rallisi'nde iki kat daha fazla baskı hissettiklerini söyledi.

2021 Dakar Rallisi, Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan yeni bir koronavirüs türüne  dünya çapında artan koronavirüs vakalarına rağmen Cumartesi günü Suudi Arabistan'daki Prologue ile başladı.

Organizatör ASO, Suudi Arabistan'ın COVID-19'un yayılımını sınırlamak amacıyla sınırlarını kapatma kararı vermesi sonrası, toplamda 18 uçakla 21 özel uçuş düzenledi.

Tüm katılımcıların Körfez ülkesine gitmeden iki gün önce grip aşısı dışında COVID testlerinden geçmeleri istendi ve oraya vardıktan 48 saat sonra ikinci bir teste daha tabi tutuldular.

Yarışmacıların dinlenme gününde bile herhangi bir yere gitmelerine izin verilmeyecek ve yarış süresince maskeler ile sosyal mesafe zorunlu kılınacak.

Üç kez Dakar şampiyonu ve X-raid Mini pilotu Sainz, pandemi ortasında bir ralliye katılmanın,  tüm rakipler için ekstra bir baskı yarattığına inanıyor.

Sainz, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Kolay bir başlangıç ​​olmadığını söylemem gerekiyor. Tüm bu COVID durumu nedeniyle baskı iki katına çıkmış durumda ve testi her yaptığınızda sonuçla ilgili bir belirsizlik oluyor."

"Ancak organizasyon harika bir iş çıkardı ve başlayabilmemiz harika."

Sainz, 2021 Dakar Rallisi'nin ilk etabında Stephane Peterhansel'in önünde liderliği aldı ve X-raid Mini takımı, Suudi Arabistan'daki maceraya ilk iki sırayı alarak başladı.

Sainz, yarışın sondan bir önceki bölümünde sorun yaşayarak üç dakikaya yakın zaman kaybetti, ancak günün son bölümüne doğru gösterdiği müthiş performans ile beraber etabı etabı kazanan isim oldu.

Şimdi Peterhansel ile Sainz arasında sekiz saniyelik bir fark bulunuyor.

Sainz, "Kayalık etaplar, tıpkı geçen yıl olduğu gibi lastiğimizi patlatarak bizim için mücadeleyi daha karmaşık hale getirdi."

"Lastiği değiştirdikten sonra daha yumuşak bir sürüş yaptık, fakat yol kitabında o kadar da kesin olmayan bir not vardı ve doğru yolu bulmak için hemen hemen dört dakika kaybettik."

“Bu, Mini ile üçüncü yılım, bu yüzden kendimi rahat hissediyorum. Aslında en önemli şey araba-sürücü ve yardımcı sürücü paketinin mükemmel bir birleşimi olması."

"Lucas'ı [Cruz] çok iyi tanıyorum ve bugün yeni dijital yol kitabıyla harika bir iş çıkardı. Yol kitabını etap başlamadan hemen önce almak fazladan bir bilinmezlik yaratıyor. Ancak yol kesin olmadığında deneyim ve sezgimizi kullandık." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Pilotlar Carlos Sainz
Editör Rachit Thukral

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