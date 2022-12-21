Sainz: "Audi'nin Dakar Rallisi'ne hibrit bir araçla çıkacak olması cesur bir hamle"

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Audi, Sainz ve yardımcı pilotu Lucas Cruz'un birlikte 11. Dakar Rallisine çıkmalarından önce Madrid Las Rozas'taki Carlos Sainz Karting tesislerinde bir sunum gerçekleştirdi.

RS Q e-tron E2, Sainz'in geçen yıl etap birincilikleri elde ettiği, ancak navigasyon sorunları nedeniyle genel klasmanda başarılı olmakta zorlandığı aracın yenilenmiş versiyonu.

Yeni versiyonda aerodinamiğe odaklanan ve aracın ağırlığını 90 kilogram azaltmayı başaran Audi, hibrit güç aktarma sistemi nedeni kullanılmasından ötürü ekstra ağırlık taşımak zorunda kalacak.

Ekstra ağırlığın sebebi, organizatörlerin üst klasmanda mücadele edecek hibrid veya elektrikli araçların minimum ağırlığını 2000 kg'dan 2100 kg'a çıkarılmasına karar verilmesiydi. Benzinli araçlar için böyle bir değişiklik yapılmadı, araçların minimum ağırlığı halen 2000 kg.

Çifte WRC şampiyonu Sainz "Audi çok cesur davrandı. Dürüst olmak gerekirse, Dakar gibi karmaşık bir yarışa böyle bir araçla çıkabilecek kadar cesur olmaları yeterince takdir edilmiyor."

"Bir pistte tur atmaktan bahsetmiyoruz, Dakar'dan bahsediyoruz. Normal araçlar için dahi karmaşık olan Dakar'a bu tür bir [hibrid] araçla çıkacak olmak bilim kurgu filmi havası veriyor." dedi.

"Audi'nin avantajlı olduğu söyleniyordu ama ben eşitlik istiyorum, daha fazla ağırlık eklendiğinde bu sağlanamaz -yine de BoP [Performans Dengesi] ile başa çıkmak her zaman zor bir iş, şikayet etmeye değmez." dedi.

Audi RS Q e-tron E2 Photo by: Audi Communications Motorsport

Araçtaki güncellemeleri açıklayan Sainz, "Araç geçen yıla göre kelimenin tam anlamıyla bir kopyala yapıştır. En büyük fark ağırlığı 90 kg azaltmamız, ancak bunun üstüne bir 100 kg daha eklenecek, nitekim sınıfımızdaki tek hibrit araç biziz."

"Geçen yıl tüm araçlar aynı ağırlıktaydı, aynı güce ve süspansiyon hareketine sahipti; bu sene ise hibritler ve elektrikli araçlarda 100 kg artış yapıldı. Her halükarda, bunu düşürmek bize çok pahalıya mal olurdu."

"Çok ama çok karmaşık bir araçtan bahsediyoruz, dört motorlu, bir dizi sensörlü, bir şey olursa dokunmaya bile çekineceğiniz yüksek voltajlı bir parçası var."

"Merkezi diferansiyelleri var, iki aks birbirinden ayrılmış, ön taraf arkaya bağlı değil. Diferansiyellerden biri sanal ve tüm bunlar bir dizi ayarlama olanağı sağlıyor."

"Örneğin, frenleri neredeyse hiç kullanmıyoruz çünkü motor freni kullanarak bataryaları şarj edebiliyoruz. Araç acımasız bir teknolojik meydan okuma, bu da onu özel kılıyor." dedi.