Sainz: "Al-Attiyah'a cevap vermeyeceğim"
Üç kez Dakar Rallisi galibi Carlos Sainz, son şampiyon Nasser Al-Attiyah'ın kendisiyle ilgili sözlerine cevap vermeyeceğini ve odağını ralliye verdiğini söyledi.
Dakar Rallisi'nin başlamasından bir gün önce Motorsport.com'a konuşan Al-Attiyah, esprili bir dille Sainz'ın "sürekli bir şeylerden şikayet ettiğini" söylemişti.
Al-Attiyah'ın bu demecinin sebebi Sainz'ın güç dengesi kurallarına yönelik eleştirileri; nitekim İspanyol sürücü birkaç haftadır Audi RS Q e-tron E2'nin 100 kilogram ekstra ağırlıkla mücadele etmesinden rahatsızlığını dile getirmekte.
Özel açılış etabının ardından konuşan Sainz, Toyota sürücüsünün demecine cevap vermemeyi tercih etti.
Sainz, "Şöyle ya da böyle demeyeceğim, Al-Attiyah'a cevap vermeyeceğim. Hiçbir şey söylemeye gerek yok, bekleyip göreceğiz."
"Önümüzde uzun bir ralli var ve ne kadar iyi olabileceğimizi bilmiyorum, her şey olabilir. Sakinim, mutluyum, eğlenmek istiyorum, buraya da bunun için geldim."
"Temiz ve acısız bir ralli geçirmeye çalışıyorum, geçen yıl henüz ilk gün galibiyet mücadelesine veda etmek kolay değildi." dedi."
Sainz açılı etabını altıncı sırada bitirirken, takım arkadaşlarından Mattias Ekstrom birinci, Stephane Peterhansel ise üçüncü oldu. İkili, BRX'ten Sebastien Loeb tarafından ayrıldı.
Al-Attiyah ise Guerlain Chicherit ve Sainz'in önünde dördüncü sırada yer aldı.
Sainz, Pazar günkü yarışta başlangıç sırasını belirleyen kısa etapla ilgili olarak "Özel bir etaptı, bu nedenle yol notlarına bakmak da etabı ezberlemek de zordu. Herhangi bir sorun yaşamadık." dedi.
Takım arkadaşının zaferinin kendisine ekstra güven verip vermediği de sorulan Sainz, "Birkaç gün geçene kadar bilemeyeceğiz." dedi.
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