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Sainz, 57 yaşında aldığı Dakar zaferinin ardından çok mutlu

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Sainz, 57 yaşında aldığı Dakar zaferinin ardından çok mutlu
Ekleyen:
, Editör
18 Oca 2020 07:56

Carlos Sainz, 57 yaşında kazandığı Dakar Rallisi'nin ardından çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ralli efsanesi Carlos Sainz, 2020 Dakar Rallisi'nde en az hata yapan ve en istikrarlı performansı sergileyen isimdi.

İspanyol sürücü, sonuç olarak Volkswagen, Peugeot ve Mini gibi üç farklı üreticiyle zafer kazanmış oldu.

57 yaşındaki Sainz, "Elbette çok mutluyum. Bu Dakar bizim için çok zordu, ama ilk etaptan itibaren yavaş yavaş, kontrollü şekilde ilerledik. İki güçlü rakibimiz vardı; Al-Attiyah ve Peterhansel. Yeni araçla aldığımız bu zaferden gurur duyuyorum ve mükemmel çalışmaları için yardımcı pilotum Lucas Cruz'a minnettarım."

"Zafer için kilit nokta daha az hata yapmamız ve daha hızlı gitmemizdi. Aslında ilk üç sıradaki sürücüler neredeyse hiç hata yapmadılar ve bu yüzden öndeydiler. Buna ek olarak rallinin ikinci haftasında, tuzaklarla dolu çok sayıda tehlikeli bölüm vardı, burada bu kadar yüksek hızdayken hata yapmak kolaydı."

"Bu Dakar en iyi şekilde başlamadı. Her zafer benzersizdir. Ancak bu zafer, özellikle yeni bir araçla kazandığım ve güçlü rakiplerim olduğu için gurur duymam gereken zaferlerden birisi. Nasser ve Stephane ile zafer için savaşacağımızı biliyorduk ve öyle oldu. Savaşımız bitiş çizgisine kadar sürdü."

"Sabırlı olmalıydık. Her zaman kontrollü olmalıydık. Dakar'da her gün analiz yapmalısınız, eğer vakit kaybederseniz, bir sonraki etapta kaybedilen zamanı telafi edemeyeceğinizi biliyorsunuz. Belki bazen sabırsızdım. Bu yüzden Dakar'da çok fazla baskı var. Hız yüksek ve çok fazla risk var. Her şey yolunda gittiğinde büyük bir memnuniyet duygusuna sahip oluyorsunuz. Lucas ile yakın bir ilişkimiz vardı ve kendimize güveniyorduk."

"Sakin olmamız için yeterince büyük bir avantaja sahiptik, ancak yön bulma konusunda herhangi bir hata yapmamak, kayalık alanlarda daha dikkatli olmak önemliydi. Çünkü beklenmedik bir şey olmazsa, 10 dakikalık avantajın galibiyet için yeterli olacağını biliyorduk. Ayrıca aramız mükemmeldi. Hiç arıza yaşamadık ya da mekanik sorun yüzünden vakit kaybetmedim."

Sainz, gelecek yıl hakkında konuşmak için erken olduğunu düşünüyor.

"Şimdi istediğim tek şey dinlenmek ve iyileşmek. Baskı çok yüksekti ve şimdi çabucak eve dönüp biraz rahatlamak istiyorum. Ama şu an yorgunluktan bahsetsem bile, üç ya da dört gün sonra tekrar yarışa katılmayı düşüneceğim!"

"Oğlum Carlos'la konuştum. Çok mutlu. Etabı bitirdikten hemen sonra, radyoda onunla ve tüm ailem ile konuştum. Onunla her gün konuştum, beni destekledi, seçimlerime yardım etti ve sürekli benim için endişeliydi. O iyi sonuçlar aldığında da ben seviniyorum. Carlos'un kazandığımda mutlu olduğunu hissediyorum ve bu güzel."

"Fernando'nun da beni tebrik etmesine sevindim. Bu rallideki performansından gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. O çok yetenekli bir yarışçı."

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Editör Kemal Şengül

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Per 2 Oca
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00:00
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Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
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Per 16 Oca
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