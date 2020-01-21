Rossi, gelecekte Dakar Rallisi'ne katılabilir
Meslektaşı Marc Marquez'in aksine Valentino Rossi, gelecekte Dakar Rallisi'ne katılabileceğini söyledi.
Fernando Alonso'nun katılımıyla birlikte bu yıl Dakar Rallisi'ne olan ilgi artarken, önemli isimlerin de buraya katılabileceği düşünülüyordu.
Ancak son yıllarda MotoGP'ye damga vuran Marc Marquez, MotoGP’den emekli olduktan sonra Dakar Rallisi’nde yarışmanın sadece bir hayal olduğunu söylemişti.
Marquez, “Dakar’ı, zorlukları yüzünden özellikle seviyorum. Bildiğiniz gibi, zorluklara alışığım. Tüm farklı durumlar ve birden ortaya çıkan olaylar, burayı en zor test yapıyor ve bunu izlemesi her sene güzel. Ancak şimdilik MotoGP’de devam etmek istediğime eminim. Gelecekte Dakar’da yarışmayı düşünmek, bir hayalden fazlası değil." demişti.
Nasser Al-Attiyah, Yamaha'nın efsane sürücüsü Valentino Rossi'nin gelecekte Dakar'a katılmasını istediğini söylemişti.
Katarlı sürücü, "Elbette Dakar'a daha büyük isimler getirmek güzel. Örneğin Valentino Rossi ile iyi bir ilişkim var. Bana bir kez 'Nasser, bir gün Dakar'ı denemek istiyorum.' demişti." ifadesini kullandı.
Rossi de bunu doğruluyor.
İtalyan sürücü, “Eğer artık MotoGP'de yarışmıyorsam, o zaman araçla yarışmaya devam etmek istiyorum."
"Dakar çok ilginç bir etkinlik. Neden olmasın? Ancak, kolay olmayacak. Çok iyi hazırlanmanız gerekiyor. Belki bir gün yaparım." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar , MotoGP
|Pilotlar
|Valentino Rossi Şimdi al
|Editör
|Casper Bekking
Rossi, gelecekte Dakar Rallisi'ne katılabilir
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