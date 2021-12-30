Rebellion patronu, aracının alev alması nedeniyle Dakar Rallisi'ne henüz başlamadan veda etti

Normalde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek 44. Dakar Rallisi'nde #251 aracı Rebellion'ın patronu Pesci ve yardımcı pilot Stephan Kuni paylaşacaktı. Fakat Cidde yakınlarındaki Shakedown'da araç aniden yanmaya başladı ve alev, bir anda aracın her yerini kapladı. Hem Pesci hem de Khuni, yangından yara almadan kurtuldu.

Bu, Pesci'nin prestijli ralliye art arda üçüncü katılışı olacaktı fakat aracının küle dönmesi nedeniyle ralliden çekildi. Takım sahibi/sürücü, 2020'de ilk kez katıldığı ralliyi 43. bitirirken, geçen yıl 9. etapta ralliye veda etmişti.

Pesci, cumartesi günü Dakar Rallisi'nin startında yer alamasa da Rebellion takımı, ikinci aracı süren Romain Dumas sayesinde etkinlikte yer alacak. Eski Porsche fabrika sürücüsüne #215 araçta Remi Boulanger eşlik edecek.

Daha önce Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yer alan ve yarış da kazanan İsviçreli takım, rallide Peugeot 3008 DKR'den ilham alan DXX prototipini kullanıyor.

Pesci'nin yarış dışı kalması, 1 Ocak'ta 19 km'lik bir Prologue ile başlayacak olan 2022 Dakar Rallisi'ndeki ilk veda olacak.