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Dakar / Son dakika

Prodrive, 2021'de Dakar Rallisi'nde yarışacak

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Prodrive, 2021'de Dakar Rallisi'nde yarışacak
Ekleyen:
7 Şub 2020 08:05

WRC şampiyonluğu bulunan Prodrive, Bahreyn Krallığı ile ortak bir girişimle 2021 Dakar Rallisi'nde yarışmak için yeni bir araç geliştirecek.

Daha öncesinde WRC'de Colin McRae, Richard Burns ve Petter Solberg ile sürücüler klasmanında şampiyonluk kazanan ve 1995-1997 arasında Subaru dünya ralli takımını yönettikleri 3 senenin 3'ünde de markalar şampiyonluğu kazanan Britanyalı mühendislik firması, gelecek seneki efsanevi off-road yarışındaki ilk denemelerini yapmak için Prodrive International adlı bir firma kuracaklar.

Prodrive, en üst klasman olan T1 klasmanında yarışacak olan iki fabrika aracı olmak üzere, müşteriler için de araç üretecek.

Projenin finansmanı ise bu seneki Dakar'In sponsoru olan Bahreyn'in bağımsız varlık fonu Mumtalakat tarafından yapılacak.

WRC'de Mini ile olan programlarının 2012'de sona ermesiyle beraber Prodrive, motor sporlarındaki ilgisinin çoğunu Aston Martin'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki rolüne verse de Çin Ralli Şampiyonası'nda FAW-VW Rally Team'in VW Golf aracını geliştirerek ralli ile bağlarını koparmadılar.

Prodrive aynı zamanda GCK'nın Dünya Rallikros Şampiyonası'nda kullandığı Renault Megane'ı da üreten şirketti.

Şirketin kurucusu ve başkanı David Richards, Dakar'ı "uzun süredir istediklerini" söyledi, ki Katarlı sürücü Saeed Al-Hajri ile ilk kez yapılan Orta Doğu Ralli Şampiyonası'nı 1984'te kazanmışlardı.

"Dakar Rallisi uzun zamandır benim ve Prodrive'ın yarışmak istediği bir yer." diyen Richards ekledi: "Bunu Bahreyn Krallığı'nın bağımsız varlık fonu olan Mumtalakat ile Suudi Arabistan'da yapacak olmak durumu daha da özel kılıyor, ki Prodrive motor sporlarındaki yolculuğuna Orta Doğu'da 1984 yılında başlamıştı."

"Dakar, Prodrive için yeni ve zorlayıcı bir proje ancak benim ve Banbury'deki tüm herkesin hoşuna giden bir proje."

Prodrive International'ın geçici CEO'su Jonny Bourne OBE ise şunları söyledi: "Dakar Rallisi'nin muazzam olan yeni Orta Doğu ortamında rekabetçi ve yenilikçi olmayı hedefleyen bu ortak girişim, Bahreyn Krallığı'na daha ileri teknoloji sunma fırsatı da sunuyor. Ve bu istihdam, yerel uzmanlığı arttırmakla beraber Bahreyn'in Arap Körfezi'nde teknolojik mükemmeliyet merkezi olarak tanınmasını sağlayacak."

                                                                                                         Çeviri: Efe Kahya

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