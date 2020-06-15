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Dakar / Son dakika

Prodrive, 2021 Dakar aracının detaylarını açıkladı

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Prodrive, 2021 Dakar aracının detaylarını açıkladı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Haz 2020 17:03

Prodrive ve Bahreyn Krallığı, Bahreyn Raid Xtreme adı altında 2021 Dakar Rallisine girecekleri aracın ayrıntılarını açıkladı.

Takım, T1 sınıfı için dört çeker bir araç yapmaya karar verdi ve İngiliz rakibi Mini'nin son yıllarda şampiyon olduğu iki çekerli buggy seçeneğini reddetti.

Araç, 4.5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1.8 metre yüksekliğinde. Toplam 1850kg ağırlığa sahip ve kaputunun altında 3.5 litrelik benzinli turbo motor var.

BRX T1 aracının gelişimi 2019'un ortalarında başladı ve ilk araç şu anda Prodrive'ın İngiltere'deki Banbury fabrikasında bir araya getiriliyor.

Prodrive'ın kurucusu David Richards, projeye Bahreyn Raid Xtreme'nin takım direktörü olarak başlayacak ve hem ralli hem de pist araçlarının yapımıyla ilgili onlarca yıllık uzmanlığını mevcut projede kullanacak.

Richards, "Dakar Rallisi, motor sporları dünyasındaki en büyük zorluklardan bir tanesi ve Prodrive'ın uzun zamandır üstlenmek istediği, fakat doğru fırsatı beklediği mücadelelerden birisi."

"Bahreyn'in bir takıma girmesi fikri, HRH Prens Salman'dan geldi. Bu da BRX'in kurulması oldu."

"Tasarım ekibimiz dokuz aydan fazla bir süredir araç üzerinde çalışıyor. Zaten Banbury'deki geçici dynomuzda motoru test ediyoruz ve ilk şasi, atölyemizde bir araya getiriliyor."

"Yeni bir takımın oluşumu, dahil olan herkes için inanılmaz derecede heyecan verici bir an. Dakar Rallisi'ne katılmak için mükemmel bir takım ve araç hazırladığımıza gerçekten inanıyoruz."

Prodrive henüz sürücü kadorusunu açıklamamış olsa da, İspanyol sürücü Nani Roma ilk aday gibi görünüyor.

Her iki tarafın da birbirlerine ilgi gösterdiği anlaşılıyor, ancak şu ana kadar hiçbir sözleşme imzalanmadı.

Prodrive, Carlos Sainz'a ilgi gösterdi, ancak ralli efsanesinin X-Raid Mini ile olan anlaşmasını bir yıl daha uzatması bekleniyor.

Eski Dünya Ralli Şampiyonası pilotu Kris Meeke, Roma'nın yanındaki ikinci Prodrive'ı sürebilecek isimlerden bir tanesi. Ancak takım, Suudi Arabistan merkezli etkinliğe ikinci bir araçla katılıp katılmayacağına henüz karar vermedi. 

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Bahrain Raid Xtreme car

Bahrain Raid Xtreme car
1/2

Fotoğraf: Prodrive

Bahrain Raid Xtreme car

Bahrain Raid Xtreme car
2/2

Fotoğraf: Prodrive

 

 

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Editör Rachit Thukral

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