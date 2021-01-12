Price'a yardım etmek için duran Sunderland ve Brabec'e kaybettikleri zaman geri verildi

Hem Honda sürücüsü Brabec hem de KTM sürücüsü Sunderland, Price'ın etabın 155. kilometresinde yaptığı kazanın ardından hemen durarak Avustralyalı sürücüye yardım ettiler.

Kevin Benavides etabı ilk sırada tamamlarken, Brabec dokuzuncu ve Sunderland onuncu olmuştu.

Ancak Dakar organizatörleri, Brabec'e 22 dakika ve Sunderland'e 16 dakika geri verdi.

Bu, Brabec'in etabı ikinci bitirdiği, anlamına gelirken, Sunderland da dördüncü oldu.

Şimdi Cornejo ile üçüncü Sunderland arasında 14 dakika, dördüncü Brabec'le ise 17 dakika fark bulunuyor.

9. etabın ardından klasman: