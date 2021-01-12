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Dakar / Dakar / Son dakika

Price'a yardım etmek için duran Sunderland ve Brabec'e kaybettikleri zaman geri verildi

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Price'a yardım etmek için duran Sunderland ve Brabec'e kaybettikleri zaman geri verildi
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2021 Dakar Rallisi'nin dokuzuncu etabında kaza yapan Toby Price'a yardım eden Sam Sunderland ve Ricky Brabec'e kaybettikleri zaman geri verildi.

Hem Honda sürücüsü Brabec hem de KTM sürücüsü Sunderland, Price'ın etabın 155. kilometresinde yaptığı kazanın ardından hemen durarak Avustralyalı sürücüye yardım ettiler.

Kevin Benavides etabı ilk sırada tamamlarken, Brabec dokuzuncu ve Sunderland onuncu olmuştu.

Ancak Dakar organizatörleri, Brabec'e 22 dakika ve Sunderland'e 16 dakika geri verdi.

Bu, Brabec'in etabı ikinci bitirdiği, anlamına gelirken, Sunderland da dördüncü oldu.

Şimdi Cornejo ile üçüncü Sunderland arasında 14 dakika, dördüncü Brabec'le ise 17 dakika fark bulunuyor.

9. etabın ardından klasman:

Poz.

Sürücü

Motosiklet

Zaman/Fark

1

Chile Jose Ignacio Cornejo

Honda

36sa51dk00sn

2

Argentina Kevin Benavides

Honda

11dk24sn

3

United Kingdom Sam Sunderland

KTM

14dk34sn

4

United States Ricky Brabec

Honda

17dk26sn

5

Spain Joan Barreda

Honda

29dk00sn

6

Australia Daniel Sanders

KTM

38dk23sn

7

United States Skyler Howes

KTM

40dk25sn

8

Spain Lorenzo Santolino

Sherco

42dk08sn

9

France Adrian van Beveren

Yamaha

1sa02dk48sn

10

Chile Pablo Quintanilla

Husqvarna

1sa25dk40sn
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Ricky Brabec , Sam Sunderland
Editör Jamie Klein

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