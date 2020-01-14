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Dakar / Dakar / Son dakika

Price, "Goncalves’e yaptığım yardım hayatımın 'en uzun 8 dakikasıydı'"

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Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
14 Oca 2020 07:20

KTM sürücüsü Toby Price, medikal helikopterin Paulo Goncalves’in ölümcül kazasını yaşadığı alana gelmesi sırasında beklediği 8 dakikanın hayatında yaşadığı en uzun 8 dakika olduğunu belirtti.

Price, Pazar günü yapılan 7.etap sırasında yaşanan kaza sonrasında Hero sürücüsü Goncalves’e yardım eden ilk isim oldu. Goncalves kaza sonrasında ani kalp durması yaşamıştı.

Dakar organizatörü ASO, Goncalves’in yerel saat ile sabah 10:08’de kaza yaptığı çağrısını aldı ve olay yerine anında bir helikopter ambulans sevk edildi, kaza bölgesine kazadan 8 dakika sonra 10:16’da ulaştı.

Medikal ekip kaza alanına ulaştığında Portekizli sürücünün bilinci yerinde değildi ve pilot anında Layla Hastanesi’ne kaldırılsa da daha sonrasında ölümü açıklandı.

Bu haber sonrası ASO motor ve quad serisinin 8.etabını iptal etti ve Goncalves’in takımı Hero yarışın kalanından çekildi.

Price kaza hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kaza platonun hızlı yerinde oldu. Tamamıyla açıktı, tam gaz gidiliyordu ve son dakika GPS sisteminden bir uyarı geldi ve dönüp baktığımda ileride yerde yatan bir motosiklet vardı.”

“Bu hiçbir zaman iyi değil çünkü çok hızlı gidiyorduk. Tam olay yerine vardığımda yerde Paulo’yu gördüm – öncesinde kim olduğunu anlayamadım, sadece bir sürücünün yerde olduğunun farkına vardım ve daha sonrasında hemen Paulo olduğunu anladım.”

“Ciddi bir şey olduğunu anladım, kötü bir durumdaydı. Elimizden gelen her şeyi yaptık, ondan bir cevap almaya çalıştık. En kısa sürede helikopteri aradık ve yarış kontrol ekibine haber verdik.”

“Onu yan çevirmeye çalıştım çünkü sırt bölgesinde çok fazla problem vardı. Daha sonrasında denemeye devam ettik ve yardım çağırdık, helikopterin yolda olduğuna dair cevap da aldık.”

“Onun hayatta olup olmadığını anlamak için her türlü şeyi denedik. Ancak ne yazık ki ondan bir cevap alamadık, ve sadece bir umutla helikopterin çok hızlı şekilde gelmesini diledik.”

“Kesinlikle hayatımda geçirdiğim en uzun 8 dakikaydı, 1 saat gibi hissettirdi. Çocuklar çok hızlı geri dönüş yaptılar ve Luc (Alphand, Fransız televizyonu için çalışan eski Dakar şampiyonu) da oradaydı, bize yardım ediyordu ve beni avutuyordu.”

“Daha sonrasında da (Stefan) Svitko benim gelişimden birkaç dakika sonra geldi. Elimizden geleni yapmaya çalışan küçük bir gruptuk ancak durumun en iyi sonucunu göremedik – motosiklet dünyası için çok zor bir gün, çok iyi bir arkadaşımızı ve iyi bir sürücüyü kaybettik.”

Price, Goncalves'e yardım ettiği sırada kendi ralli sonucundan ödün vermesinin kendisini “rahatlattığını” söyledi ve bununla beraber Portekizli sürücünün ölümü ardından sonuçlardan odağını kestiğini belirtti. Son şampiyon Price 9.etaba doğru ilerlerken an itibariyle genel sıralamada lider Ricky Brabec’in (Honda) 28 dakika arkasında 4.sırada ilerliyor.

Price “Orada kalabildiğimiz kadar uzun kaldığımız için çok mutluyum, bu beni rahatlatıyor. Goncalves’in Dakar’da 2017’de bacağımı kırdığımda benim için durması aklıma geliyor ve onun için yapabileceğimiz en küçük şey oydu, onu helikoptere bindirmeye yardım ettik, motora binip kendimi toparlamam ise 15-20 dakikamı daha aldı."

"En azından orada olup elimden geldiğince ona yardımcı olduğumu biliyorum. Portekiz’de bulunan ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Kesinlikle büyük bir savaşçıyı kaybettiler.”

“Günün sonunda, bu yaptığımı haftanın her günü yaparım. Tabii ki de önemli bir yarış ancak eninde sonunda bu sadece bir yarış. Hepimiz insanız ve birbirimizi kollamak ile yükümlüyüz. Şu an tekrardan bir grup olmalıyız, kendimizi finiş çizgisine getirmeliyiz ve Paulo için en iyi sonucumuzu almalıyız.”

“Tabii ki de şu anki sonuç hiç de iyi değil, sanırım bu konu hakkında çok düşünceli değilim. Burada Paulo'nun haftanın herhangi bir gününü bizimle birlikte geçirmesini tercih ederim.” dedi.

Çeviri: Efe Kahya

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves

#8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves

Photo by: A.S.O.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Paulo Goncalves , Toby Price
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing , Hero
Editör Rachit Thukral

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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