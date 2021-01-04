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Dakar / Dakar / Son dakika

Price, Barreda'ya karşı 32 dakika kaybetmesine rağmen paniğe kapılmıyor

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Price, Barreda'ya karşı 32 dakika kaybetmesine rağmen paniğe kapılmıyor
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Çeviren: Zeynep Temel, Editör

KTM sürücüsü Toby Price, Dakar Rallisi'nin ikinci etabında rakibi Joan Barreda'ya karşı 32 dakika kaybettiğinde paniğe kapılmadığını söylüyor.

İki kez Dakar şampiyonu olan Toby Price, pazar günkü ilk etapta zafere ulaşmayı başarmıştı ve pazartesi günkü 447 km'lik etapta en iyisi olmaya çalıştı. Kumla kaplı etapta zorlanan 33 yaşındaki Price, yarışı Barreda'nın tam 32 dakika gerisinde 28. sırada bitirdi.

Avustralyalı'nın etabın ikinci yarısında KTM'nin yakıt sistemindeki küçük bir sorundan dolayı da oldukça zorlandığı görüldü.

Açılış etabında mücadele eden Barreda genel tabloda Honda'daki takım arkadaşı Ricky Brabec'in önünde yer alırken, Price genel sıralamada 17 dakika ve 39 saniye geride kalarak 16. sırada yer alıyor.

Ancak bu farktan etkilenmeyen Price, ilk sırayı alırken avantajın farklı sürücü grupları arasında dalgalandığını söylüyor: "Birazcık kaybolduğumuz ve sonrasında üstesinden geldiğimiz küçük bir navigasyon hatası yaşadık ama sürüş açısından iyi bir gün geçirdiğimi hissediyorum."

"Sonuna doğru biraz sorun yaşadık, bitişe 130 km kala bir şey eksikti. Yakıt pompaları arasında geçiş yapmaya devam etmeli ve o şeyi biraz çalıştırmaya zorlamalıydım. Ancak yaklaşık 10 km kala bunlar temizlenmişti ve sonuna kadar açıktı. Bu sebeple yakıt pompası veya bir enjektör sorunu olabileceğini düşünüyorum."

"Kağıt üzerinde iyi görünmüyor ancak kesinlikle yarıştayız. Bence pek çok şeye tanık olacağız, sürücüler bir ileri bir beri gidiyor. Biz de nasıl gideceğimizi göreceğiz."

Walker podyum şansını kaybettiği için 'üzgün'

Price çekişme içinde olduğuna inansa da, ikinci Dakar şampiyonluğu umutları şimdiden bitmiş görünen KTM'den takım arkadaşı Matthias Walkner için aynı şey söylemek mümkün değil.

Bir aktarma sorununu çözmek için etabın başlarında duran ve sonunda motosikleti tamir etmek için harcanan iki saat 15 dakika süren acı verici bir sürenin ardından yola çıkan Avusturyalı sürücü: "45 km sonra durdum, geri döndüm ve debriyajla ilgili bir sorun yaşadım." 

"Motosikleti hazırlamak için çok zaman harcadım çünkü debriyaj bozulmuştu. Bana yardım etmeleri için bazı sürücüleri durdurmak zorunda kaldım."

"O kadar çok sürücü (duran) vardı ki... Gerçekten arkadaş canlısı Hintli bir adam (Ashish Raorane) debriyaj için bana yardım etti ama sonra ekipmanlarımdan birini kumdan aşağı düştüğü için kaybettim."

"Daha ikinci günde böyle bir şey olduğu için durum kötü. Sonunda sürüşe devam ettim ama debriyajsız sürdüm. Buna rağmen oldukça güzeldi ve sürmekten keyif aldım. Ama bir podyum için savaşmak... Bu bitti ve bunu görmek beni biraz üzüyor. "

#52 Red Bull KTM Factory Team: Matthias Walkner

#52 Red Bull KTM Factory Team: Matthias Walkner

Photo by: A.S.O.

 

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Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Editör Jamie Klein

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