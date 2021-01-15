Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti

52 yaşındaki Fransız sürücü, geçen Pazar günü gerçekleştirilen yedinci etabın 178. kilometresinde düşmüştü.

Yerde bilinçsiz şekilde bulunan Cherpin, komaya girmeden önce ameliyat için Sakaka'daki bir hastaneye götürülmüştü.

Sonrasında Cidde'deki bir hastaneye transfer edildi ve buradan Fransa'ya nakledilmesi planlanıyordu. Ancak maalesef ülkesine dönmeden önce hayatını kaybetti.

Etkinlik tarafından yapılan açıklamada, "Pierre Cherpin, Cidde'den Fransa'ya tıbbi uçakla transferi sırasında, yedinci etaptaki kazadan kaynaklı yaraları nedeniyle hayatını kaybetti."

"Sürücü, saat 13:00 gibi etabın 178. kilometresinde düştü. Doktorlar helikopterle hastaneye transfer etmeden önce onu bilinçsiz şekilde buldular. Sakaka'nın Hastanesine götürülmesinin ardından ilk taramalarda, bilinç kaybıyla beraber ciddi bir kafa travması geçirdiği anlaşıldı."

"Acilen ameliyat edildi ve o zamandan beri komada tutuldu. Durumu son birkaç gün içinde stabildi." ifadeleri kullanıldı.

Cherpin dördüncü kez Dakar'a katılıyordu ve herhangi bir desteğe sahip olmamasına rağmen bir Husqvarna ile mücadele ediyordu.