Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Dakar / Dakar / Vefat Duyuruları

Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti

paylaşım
yorumlar
Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dakar Rallisi organizatörleri, amatör sürücü Pierre Cherpin'in geçen Pazar günü geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybettiğini doğruladılar.

52 yaşındaki Fransız sürücü, geçen Pazar günü gerçekleştirilen yedinci etabın 178. kilometresinde düşmüştü.

Yerde bilinçsiz şekilde bulunan Cherpin, komaya girmeden önce ameliyat için Sakaka'daki bir hastaneye götürülmüştü.

Sonrasında Cidde'deki bir hastaneye transfer edildi ve buradan Fransa'ya nakledilmesi planlanıyordu. Ancak maalesef ülkesine dönmeden önce hayatını kaybetti.

Etkinlik tarafından yapılan açıklamada, "Pierre Cherpin, Cidde'den Fransa'ya tıbbi uçakla transferi sırasında, yedinci etaptaki kazadan kaynaklı yaraları nedeniyle hayatını kaybetti."

"Sürücü, saat 13:00 gibi etabın 178. kilometresinde düştü. Doktorlar helikopterle hastaneye transfer etmeden önce onu bilinçsiz şekilde buldular. Sakaka'nın Hastanesine götürülmesinin ardından ilk taramalarda, bilinç kaybıyla beraber ciddi bir kafa travması geçirdiği anlaşıldı."

"Acilen ameliyat edildi ve o zamandan beri komada tutuldu. Durumu son birkaç gün içinde stabildi." ifadeleri kullanıldı.

Cherpin dördüncü kez Dakar'a katılıyordu ve herhangi bir desteğe sahip olmamasına rağmen bir Husqvarna ile mücadele ediyordu.

2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!

Önceki haber

2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Pierre Cherpin
Editör Andrew van Leeuwen

Çok Okunanlar Bugün

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!
WEC WEC / Son dakika

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"

Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

Son Haberler

Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti
Dakar Dakar / Vefat Duyuruları

Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti

2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!
Dakar Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!

Dakar 2021, 11. Etap: Al-Attiyah kazandı, Peterhansel zafere doğru gidiyor
Dakar Dakar / Son dakika

Dakar 2021, 11. Etap: Al-Attiyah kazandı, Peterhansel zafere doğru gidiyor

2021 Dakar Rallisi 11. etap: Sunderland kazandı ve Benavides'le farkı azalttı
Dakar Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi 11. etap: Sunderland kazandı ve Benavides'le farkı azalttı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

14 dk
2
Formula 1

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

1g
3
WEC

Toyota, GR010 hiper aracını resmen tanıttı!

2s
4
Formula 1

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

18s
5
Formula 1

Perez: "Vettel, Aston Martin'de yarışmaktan büyük keyif alacak"

14s

Son Haberler

Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti
Dakar

Pierre Cherpin, Dakar Rallisi'ndeki kazada hayatını kaybetti

2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!
Dakar

2021 Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfını Benavides ve Honda kazandı!

Dakar 2021, 11. Etap: Al-Attiyah kazandı, Peterhansel zafere doğru gidiyor
Dakar

Dakar 2021, 11. Etap: Al-Attiyah kazandı, Peterhansel zafere doğru gidiyor

2021 Dakar Rallisi 11. etap: Sunderland kazandı ve Benavides'le farkı azalttı
Dakar

2021 Dakar Rallisi 11. etap: Sunderland kazandı ve Benavides'le farkı azalttı

Dakar'ın 11. etabında Barreda'nın benzini bitti
Dakar

Dakar'ın 11. etabında Barreda'nın benzini bitti

Son Videolar

Dakar 2021: Stage 8 Highlights - Cars 03:20
Dakar
12 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 8 Highlights - Cars

Dakar 2021: Stage 2 Highlights - Cars 03:46
Dakar
5 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 2 Highlights - Cars

Dakar 2021: Stage 1 Highlights - Cars 03:30
Dakar
4 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 1 Highlights - Cars

Dakar 2021 portrait: Carlos Sainz 02:49
Dakar
3 Oca 2021

Dakar 2021 portrait: Carlos Sainz

Live: Dakar 2021 - Start podium 00:00
Dakar
2 Oca 2021

Live: Dakar 2021 - Start podium

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.