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Dakar / Dakar Haberler

Petrucci'nin Dakar'a katılmasına izin verildi

Ekleyen:
, Şef Editör
Yardımcı Editör:
Sergio Lillo

İkinci COVID-19 testi negatif çıkan Danilo Petrucci, 2022 Dakar Rallisi'ne katılma konusunda tıbbi onay aldı.

Petrucci'nin Dakar'a katılmasına izin verildi

Eski MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci, 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek Dakar Rallisi'ni kaçıracak gibi görünüyordu. Bunun temel sebebi, Petrucci'nin girdiği ilk COVID-19 testinin pozitif çıkmasıydı.

Bu pozitif test sonrası kendisini Suudi Arabistan'da tecrit altına alan Petrucci'de hastalığın hiçbir belirtisi yoktu ve bu yüzden yanlış pozitif çıktığına dair şüpheler vardı.

Bu kapsamda kendisine ikinci bir PCR kontrolü yapıldı ve bu testin sonucunu beklemeye koyuldu. Perşembe gecesi, yapılan bu hassas ve özel testin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Şimdi İtalyan sürücünün Dakar Rallisi'ne katılmasının önünde hiçbir engel kalmamış oldu.

MotoGP'den ayrılacağı açıklandıktan sonra KTM'den Dakar teklifi alan Petrucci, bu teklifi kabul etmişti ve bu yıl ilk kez Dakar'a katılacak.

İtalyan sürücü Dubai'de antrenman yaparken kaza yapmış ve sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı. Bu yüzden de çok fazla antrenman yapamadı.

Danilo Petrucci, KTM Factory Racing

Danilo Petrucci, KTM Factory Racing

Fotoğraf: KTM Images

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Dakar sürücüleri, sürüş stillerini 2022 araçlarına uyarlamak zorunda kalacaklar
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